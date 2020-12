Les bloqueurs de puberté acceptent les moins de 16 ans, les règles de la Haute Cour dans l’affaire Keira Bell

Keira Bell a intenté une action en justice contre le Tavistock and Portman NHS Trust. (YouTube / Sky News)

Les personnes transgenres de moins de 16 ans doivent comprendre «les conséquences immédiates et à long terme» des bloqueurs de la puberté, a statué la Haute Cour.

Cependant, les juges ont déclaré dans leur décision qu’il est «douteux» que les enfants âgés de 14 à 15 ans puissent comprendre «les risques et les conséquences à long terme» du traitement et «hautement improbable» que les enfants de moins de 13 ans soient compétents pour donner leur consentement.

Dame Victoria Sharp a déclaré que les personnes trans de moins de 16 ans doivent être en mesure de donner un «consentement valide» au traitement, ce qui comprend la compréhension des effets à long terme des bloqueurs de la puberté ainsi que le fait que ceux qui les prennent sont susceptibles de poursuivre leur transition à l’avenir. .

«La grande majorité des patients qui prennent des médicaments bloquant la puberté procèdent à la prise d’hormones sexuelles croisées», ce qui signifie qu’ils sont une «voie vers une intervention médicale beaucoup plus importante», a noté Sharp.

Elle a ajouté que les enfants devraient comprendre l’impact de la «voie de traitement» sur «les relations futures et à vie», et être conscients des «conséquences physiques inconnues de la prise de médicaments bloquant la puberté et du fait que la base de données probantes pour ce traitement est encore très incertain ».

La décision dans l’affaire, présentée par Keira Bell et la mère d’un adolescent trans essayant de bloquer leur traitement, a ajouté: «Il y aura d’énormes difficultés chez un enfant de moins de 16 ans pour comprendre et peser ces informations et décider s’il consentira à la l’utilisation de médicaments bloquant la puberté.

«Il est hautement improbable qu’un enfant âgé de 13 ans ou moins soit compétent pour donner son consentement à l’administration de bloqueurs de puberté.

«Il est peu probable qu’un enfant âgé de 14 ou 15 ans puisse comprendre et peser les risques et les conséquences à long terme de l’administration de bloqueurs de la puberté.»

«En ce qui concerne les adolescents âgés de 16 ans et plus, la situation juridique est qu’il existe une présomption qu’ils ont la capacité de consentir à un traitement médical.

«Compte tenu des conséquences à long terme des interventions cliniques en cause dans cette affaire, et étant donné que le traitement est encore innovant et expérimental, nous reconnaissons que les cliniciens peuvent très bien les considérer comme des cas où l’autorisation du tribunal doit être demandée avant début du traitement clinique. »

La décision portera un coup dur aux militants anti-trans, qui espéraient empêcher définitivement les bloqueurs de puberté d’être prescrits aux moins de 18 ans.

Ce jugement devrait avoir des ramifications mondiales, y compris aux États-Unis où l’accès des adolescents trans aux soins de santé est menacé dans plusieurs États par des projets de loi soutenus par les républicains.

Un porte-parole du Tavistock and Portman NHS Foundation Trust a déclaré: «La confiance est déçue par le jugement d’aujourd’hui et nous comprenons que le résultat est susceptible de causer de l’anxiété aux patients et à leurs familles.

«Notre premier devoir est envers nos patients, en particulier ceux qui reçoivent actuellement un traitement de blocage hormonal, et nous travaillons avec nos partenaires, University College London Hospitals NHS Foundation Trust et Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, pour fournir un soutien aux patients préoccupés par l’impact sur leur se soucier.

«La fiducie demande la permission de faire appel du jugement, et entre-temps, confirme son soutien continu à l’examen commandé par le NHS England dirigé par le Dr Hilary Cass.

Mermaids a déclaré que la décision portait un «coup potentiellement dévastateur aux moins de 16 ans trans», et l’a qualifiée de «trahison des jeunes trans».

RUPTURE: La décision de la Haute Cour porte un coup potentiellement dévastateur aux trans de moins de 16 ans qui cherchent à accéder à des bloqueurs de puberté vitaux. Nous vous répondrons intégralement et attendons un appel de GIDS. C’est une trahison des jeunes trans. Le jugement sommaire dans son intégralité: pic.twitter.com/0XMjc9M84k – Sirènes (@Mermaids_Gender) 1 décembre 2020

Cas de bloqueurs de puberté intenté par Keira Bell et sa mère essayant de bloquer le traitement d’un enfant trans.

Le contrôle judiciaire historique de l’accès des transgenres de moins de 18 ans aux médicaments bloquant la puberté a eu lieu à la Haute Cour de Londres les 7 et 8 octobre.

L’affaire reposait sur la question de savoir si les moins de 18 ans peuvent donner leur consentement éclairé au traitement.

La révision judiciaire a été intentée contre le Tavistock and Portman NHS Trust, qui abrite la clinique des services de développement de l’identité de genre (GIDS) et qui soutient les jeunes et leurs familles qui éprouvent des difficultés autour de leur identité de genre.

Il a été apporté par Keira Bell, 23 ans, qui a pris des bloqueurs de puberté à 16 ans et a subi une opération chirurgicale à 20 ans, mais qui a depuis été détransitionnée, et Mme A, qui tente d’empêcher son enfant de 16 ans de prendre des bloqueurs de puberté.

Les bloqueurs de la puberté sont largement considérés comme sûrs, réversibles et médicalement nécessaires, ont soutenu les avocats du Tavistock. Les avocats de Bell et de Mme A ont fait valoir que les adolescents trans devraient avoir à se présenter devant un tribunal avant de pouvoir accéder aux médicaments.

Le premier jour de l’audience, Jeremy Hyam QC, avocat de Bell et Mme A, a déclaré à la Haute Cour que leur cas était que les jeunes trans à qui la clinique de genre de Tavistock avait prescrit des bloqueurs de puberté «donnaient leur consentement éclairé à un panier de risques. ils ne peuvent pas calculer ».

Il a dit que les jeunes trans devraient être obligés d’obtenir l’approbation d’un juge avant de pouvoir se voir prescrire le médicament.

Prétendant qu’ils n’essayaient pas d’empêcher que les médicaments soient prescrits aux jeunes trans, Hyam a déclaré que cela «protégerait l’autonomie de ces jeunes enfants» que «le tribunal soit l’arbitre de la fourniture de soins appropriés».

«Cela ne devrait pas être laissé aux médecins», a-t-il déclaré.

Le deuxième jour, le tribunal a entendu parler des avantages des bloqueurs de la puberté pour les jeunes trans «affligés» par la dysphorie de genre.

John McKendrick QC, avocat à l’University College London Hospitals (UCLH) NHS Trust, qui prescrit le médicament aux adolescents trans référés par la clinique de genre de Tavistock pour les jeunes trans, a déclaré à la Haute Cour aujourd’hui que les bloqueurs de puberté sont un traitement efficace.

«Le but même de la mise en service de ce service par le NHS England est de réduire les idées suicidaires et la détresse causées par la dysphorie de genre chez les jeunes», a déclaré McKendrick. «Et cela a été réalisé. Nous traitons des jeunes en détresse et vulnérables. »

L’affaire a été entendue par le président de la Queens Bench Division, Dame Victoria Sharp, et Lord Justice Lewis et Mme Justice Lieven.