Les blagues les plus emblématiques de la «mise à jour du week-end» de Norm Macdonald honorées lors de la première de la saison «SNL»

Lors de la première de la saison 47 de « Saturday Night Live » hier soir, les animateurs de « Weekend Update », Michael Che et Colin Jost ont rendu hommage à l’ancien acteur Norm Macdonald, décédé le mois dernier à l’âge de 61 ans. deux ont présenté un clip mettant en vedette les moments les plus drôles de l’ancien animateur de « Weekend Update ».

Norm Macdonald lors du sketch « Weekend Update » le 12 avril 1997. Mary Ellen Matthews / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Jost a fait une introduction émouvante, expliquant que « Norm est la raison pour laquelle j’ai toujours voulu ‘Weekend Update’, alors ce soir nous avons pensé remettre les dernières blagues de ‘Update’ à Norm. »

Dans le clip, nous voyons MacDonald présenter son segment comme « la fausse nouvelle ». Il se moque habilement des personnalités politiques et de la culture pop de l’époque, dont l’ancien président Bill Clinton. Il plaisante également sur une proposition bizarre d’aéroport flottant et déchire même le procès d’OJ Simpson avec un zinger à propos de l’avocat Johnnie Cochran essayant la casquette en tricot de Simpson dans la salle d’audience.

Macdonald, né à Québec, Canada, a joué dans « SNL » de 1993 à 1998 et est surtout connu pour avoir animé « Weekend Update » et ses impressions sur les célébrités, en particulier celles de Burt Reynolds dans « Celebrity Jeopardy! » et Bob Dole, qui a tweeté ses condoléances à la mort du comédien.

La mort de MacDonald est survenue après une bataille privée de près d’une décennie contre le cancer. Son amie Lori Jo Hoekstra a déclaré AUJOURD’HUI dans une déclaration à l’époque que l’acteur était « le plus fier de sa comédie. Il n’a jamais voulu que le diagnostic affecte la façon dont le public ou l’un de ses proches le voyait ».

« Norm était un pur comique. Il a écrit un jour qu’une blague devrait surprendre quelqu’un, elle ne devrait jamais flatter ». Il n’a certainement jamais flatté. Norm va terriblement nous manquer.

Lors de l’émission d’hier soir, à la fin des rires, Macdonald a clôturé une dernière fois « Weekend Update ». « Et c’est comme ça les gens », a-t-il déclaré. « Bonne nuit et bonne chance. »

