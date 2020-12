Les blagues de grand-mère dans Birds of Prey n’étaient pas d’accord avec la star Rosie Perez

Dans les jours qui ont précédé sa sortie, Oiseaux de proie a été présenté comme une œuvre pionnière du cinéma féministe. Un film de super-héros réalisé par des femmes pour des femmes. Rosie Perez a joué le rôle de Renee Montoya dans le film. Dans une interview avec UPROXX, l’actrice a admis que même si elle voudrait être impliquée dans une éventuelle suite, il y avait une partie particulière du récit de Oiseaux de proie qui la frottait dans le mauvais sens.

« Je veux dire, si [the sequel] arrive, bien sûr. Quand vous avez dit cela, la première chose qui m’est venue à l’esprit était: « Oh mon Dieu, je dois perdre du poids et me remettre en forme. » Espérons qu’il n’y aura pas non plus de blagues de type ageiste. M’ayant appelé «grand-mère». C’était la seule chose, je me disais « Vraiment les gars? Vraiment? » Je me suis dit: « Auriez-vous le courage de dire ça à Helen Mirren, dans ses 50 millions de films d’action? » … C’est ce que c’est, mais vous devez prendre le risque, être assez courageux pour le dire et soyez prêt pour les conséquences. J’ai été et je serai. «