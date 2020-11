Les BLACKPINK portent tous des tenues rouges différemment – voici comment

BLACKPINK est l’un des groupes d’idols qui dirigent la scène de la mode. Avec leurs visuels impressionnants et leur œil pour ce qui est à la mode, ils ont toujours étonné les fans avec leurs choix de tenues.

Même lorsqu’ils portent la même couleur, ils ont des styles de mode différents. Découvrez-les ci-dessous!

1. Jennie

Tout d’abord, le rouge fait ressortir le meilleur côté sexy de Jennie. Avec son maquillage profond, ses cheveux coiffés et une expression pleine de confiance, il est difficile de détourner le regard.

Bien que Jennie ait dit une fois qu’elle «ne porte jamais de rouge», c’est l’une des couleurs dans lesquelles les marques ne peuvent s’empêcher de l’habiller – et il est facile de comprendre pourquoi!

2. Jisoo

Les visuels élégants de Jisoo sont mis en valeur chaque fois qu’elle enfile des tenues rouges. Elle les associe à de beaux bijoux et à un maquillage simple qui font ressortir ses traits accrocheurs.

Les vêtements simples sont le type le plus puissant! Elle fait tourner les têtes, peu importe où elle est ou ce qu’elle porte.

3. Rosé

Rosé, quant à elle, est plus professionnelle et cool en rouge car elle porte généralement des chemisiers au lieu de hauts courts ou de robes.

Elle regarde chaque pouce le patron qu’elle porte avec des blazers cramoisis et des bottes hautes.

4. Lisa

Dernier point mais non le moindre, Lisa est jeune et à la mode dans les vêtements rouges. Elle essaie souvent des styles uniques comme des hauts courts avec des nœuds et des cardigans découpés.

Même dans des vêtements plus décontractés, elle a une préférence pour les tenues dans lesquelles tout le monde ne peut pas être aussi beau.

En matière de mode, tous les membres de BLACKPINK sont mémorables. Découvrez comment ils stylisent des tenues plus simples ci-dessous!