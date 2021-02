Les Bitcoins consomment plus d’énergie que toute l’Argentine

LA Bitcoin ils sont considérés comme le moyen de paiement du futur par une tranche de personnes toujours minoritaire mais toujours plus large. La valeur de la crypto-monnaie a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée et – bien que toujours assez volatile – le système a gagné la confiance de passionnés comme Elon Musk. Cependant, le système qui prend en charge les Bitcoins est basé sur des prémisses dangereuses pour l’avenir de la planète: le ressources informatiques nécessaires frapper une nouvelle monnaie virtuelle (ou saper, dans le jargon) nécessite une plus grande quantité d’électricité à l’ensemble des besoins énergétiques d’un pays comme l’Argentine.

Consommation folle

La plainte est venue ces jours-ci de chercheurs de l’Université de Cambridge: selon les calculs des universitaires, les ordinateurs qui sont dispersés dans le monde et constamment actifs pour calculer les valeurs nécessaires pour obtenir de nouvelles unités de la crypto-monnaie consomment de l’électricité pendant 121,36 térawattheures par an, c’est plus que l’ensemble de l’Argentine et un peu moins que des pays comme la Norvège et l’Ukraine. Ce n’est pas la première fois que des calculs émergent sur la consommation électrique des actifs dérivés du Bitcoin par rapport aux besoins énergétiques des pays du monde entier: moins de deux ans les Bitcoins avaient mis la Suisse derrière eux, et à chaque fois les nations que la crypto-monnaie quitte derrière eux-mêmes, ils sont de plus en plus nombreux.

Aggravation de la situation

Compte tenu du succès que connaît la crypto-monnaie, il est peu probable que la valeur soit vouée à diminuer: comme le Bitcoin deviendra plus fort au taux de change avec le dollar et s’implantera dans le paysage économique et financier, il faut croire que de plus en plus de personnes investiront de plus en plus de ressources informatiques dans les pratiques de frappe virtuelle. En ce sens, la décision du constructeur automobile Tesla d’investir un milliard et demi de dollars en crypto-monnaie et d’accepter des paiements en Bitcoin pourrait paradoxalement se révéler être un boomerang environnemental: d’une part, le groupe d’Elon Musk investit dans des technologies pour la lutte. les émissions; d’autre part, il mise tout sur une monnaie virtuelle qui, pour se maintenir, repose sur des calculs complexes conçus spécifiquement pour être inefficaces.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂