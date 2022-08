Les billets de cinéma se vendront pour seulement 3 € dans la plupart des cinémas lors de la Journée nationale du cinéma

En 1980, le prix moyen d’un billet de cinéma était d’environ 2,70 € et le 3 septembre 2022, les cinéphiles peuvent profiter pleinement de l’atmosphère du théâtre : crier ou rire avec la foule pour seulement 3 €. Tout cela fait partie d’une campagne de la Cinema Foundation, une branche à but non lucratif de la National Association of Theatre Owners pour attirer les gens vers les théâtres pendant le week-end de la fête du Travail, qui est normalement une période lente au box-office. Cineworld, qui possède Regal Cinemas, a cité le peu de nouvelles versions majeures dans ses récents projets de dépôt de bilan en vertu du chapitre 11. Surnommée «Journée nationale du cinéma», au moins 30 000 des plus de 40 700 écrans de cinéma à travers le pays participeront.

Cela inclut les grandes chaînes comme AMC et Regal Cinemas et les billets ne coûteront pas plus de 3 € pour chaque projection, dans tous les formats. Cependant, en cas de succès, la « Journée nationale du cinéma » pourrait inonder les cinémas de cinéphiles et potentiellement devenir une chose annuelle. Avant chaque projection, les acheteurs de billets verront une bobine de films à venir d'A24, d'Amazon Studios, de Disney, de Focus Features, de Lionsgate, de Neon, de Paramount, de Sony Pictures Classics, de Sony, de United Artists Releasing, d'Universal et de Warner Bros. Jackie Brenneman , président de la Fondation Cinéma, dans un communiqué :

« Après le retour record des cinémas cet été, nous voulions faire quelque chose pour célébrer le cinéma. Nous le faisons en offrant un « merci » aux cinéphiles qui ont rendu cet été possible et en offrant une incitation supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore revenus. »

Les cinémas sont déterminés à rebondir après une longue pandémie de deux ans qui a éloigné les clients

Grâce à des films comme Top Gun : Maverick, Minions : Rise of Gru, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Dominion du monde jurassique, les ventes de billets au box-office national ont connu une énorme augmentation de 3,4 milliards de dollars. Outre des aperçus spéciaux et des avant-premières exclusives, tous les films ne coûtent que 3 €, y compris les écrans premium suivants :

Pepsi 4DX, où les visuels à l’écran des blockbusters bourrés d’action sont améliorés grâce à des effets spéciaux, notamment des sièges synchronisés avec le mouvement, le vent, le brouillard, la pluie, la foudre, la neige, les bulles, les vibrations et les parfums.

ScreenX où les cinéphiles vont au-delà du cadre de l’écran de cinéma. Ce format panoramique crée une expérience visuelle immersive à 270 degrés.

IMAX et leur expérience théâtrale la plus avancée, IMAX avec laser, avec une projection laser d’une clarté cristalline et un son de précision de nouvelle génération.

Regal Premium Experience (RPX), qui présente les films comme les cinéastes l’avaient prévu avec un son surround Dolby Atmos puissant, une projection laser éclatante et des sièges de cinéma dotés de la technologie ButtKicker dans un environnement haut de gamme sur mesure.





Quelque 500 cinémas au Royaume-Uni célébreront également la Journée nationale du cinéma.