Les bienfaits du miel sur la santé

La plupart d’entre nous auront un pot de miel dans notre placard de cuisine. Mais à quel point le miel est-il vraiment sain ? Voici ce que vous voulez savoir sur les bienfaits du miel pour la santé.

Photo : Danika Perkinson/Unsplash

Le miel est-il plus sain que le sucre ?

Le miel est tout simplement du sucre : un mélange de glucose et de fructose. La différence entre le sucre cristallisé et le miel est que le miel contient un peu plus d’eau, il contient donc un peu moins de calories par cent grammes. De plus, le miel contient un petit nombre de minéraux, de vitamines et de protéines. Mais c’est une si petite quantité qu’elle ne contribue pas à ce que vous obtenez au total de ces nutriments.

Antioxydants

Le miel contient de nombreux antioxydants tels que les phénols, les enzymes et les flavonoïdes. Ceux-ci aident à contrer les substances qui peuvent endommager notre corps. Ils réduisent également le risque de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de cancer.

Meilleur pour la glycémie que le sucre « normal »

Le miel présente quelques avantages mineurs par rapport au sucre « régulier » pour la glycémie. Bien que le miel augmente votre glycémie comme les autres types de sucre, les antioxydants contenus dans le miel protègent contre le syndrome métabolique et le diabète de type 2. De plus, les chercheurs ont montré que le miel peut augmenter les niveaux d’adiponectine. C’est une hormone qui réduit l’inflammation et améliore la régulation de la glycémie. Bien que le miel soit légèrement meilleur pour les diabétiques que les autres sucres, il doit toujours être consommé avec modération.

Photo : Meggyn Pomerleau/Unsplash

Miel pour soigner les plaies

Depuis des années, le miel est utilisé pour soigner les plaies. En 2015, les chercheurs ont analysé 26 études sur le lien entre le miel et la cicatrisation des plaies. Ils ont découvert que le miel fonctionne mieux pour cicatriser les plaies qui se sont infectées après une intervention chirurgicale.

Il peut abaisser les niveaux de triglycérides

Les triglycérides sont un type de graisse dans le sang qui augmente le risque de maladie cardiaque. De plus, ils peuvent indiquer une résistance à l’insuline, qui peut être un facteur causal du diabète de type 2. En général, la consommation d’aliments sucrés entraîne une augmentation des niveaux de triglycérides, mais la recherche montre que la consommation de miel peut entraîner une réduction de ces niveaux. Cela semble être particulièrement vrai lorsque le miel est utilisé comme substitut du sucre.