Les bienfaits du baobab: ce qu’il faut savoir sur le superaliment

Avez-vous déjà vu un arbre à pain de singe?

C’est l’arbre de vie – l’arbre dont nos ancêtres ont pu se nourrir toute l’année car son fruit est le seul au monde qui sèche naturellement sur la branche et peut être mangé dans son intégralité. Originaire de Madagascar, d’Afrique continentale et d’Australie, l’arbre a également été introduit dans d’autres régions comme l’Asie.

Les baobabs poussent dans 32 pays africains et peuvent vivre jusqu’à 5000 ans. Tuul et Bruno Morandi /

Après que le fruit à l’aspect génial, en forme de papaye et de la taille d’une noix de coco ait cuit au soleil pendant six mois, son revêtement vert piquant et flou, semblable à la peau de kiwi, se transforme en une coquille lisse, brune et dure. Un robinet ferme avec un marteau libère son or. Le fruit était un super aliment naturel et biologique bien avant que nous ayons le lexique pour décrire de telles choses – bien avant le colonialisme et les tendances alimentaires éditoriales, les Africains vivaient, cultivaient et mangeaient de manière biologique, et le font encore aujourd’hui, dans la plupart des cas de l’agriculture à petite échelle.

Les baobabs produisent un gros fruit couramment consommé et apprécié pour sa saveur d’agrumes. Rosita So Image /

Essentiellement, la plante entière est comestible sous une forme ou une autre et constitue une bonne source de nombreuses vitamines et minéraux importants. Les feuilles, riches en calcium et en protéines de haute qualité et faciles à digérer, sont traditionnellement consommées sous forme de feuilles vertes dans les ragoûts. Le fruit peut être utilisé de différentes manières: Lorsqu’elle est fraîche, la pulpe est riche en vitamine C, en antioxydants et en plusieurs minéraux clés comme le potassium, le magnésium, le fer et le zinc. Séché, il est souvent bouilli et utilisé pour faire un bouillon ou un thé. En poudre, forme commerciale la plus courante du baobab, il contient de nombreux nutriments importants mais est particulièrement riche en vitamine C, vitamine B6, niacine, fer et potassium. Et enfin, les belles graines, chargées de fibres, d’acides gras oméga-3 et de micronutriments comme la thiamine, le calcium et le fer, sont utilisées pour fabriquer de l’huile de baobab, couramment utilisée dans les produits capillaires et cutanés.

Le fruit du baobab est riche en vitamine C, en antioxydants et en plusieurs minéraux clés comme le potassium, le magnésium, le fer et le zinc. Jirik V / Shutterstock

En tant que source naturelle de ces nutriments, le baobab est plus biodisponible que les suppléments vitaminiques manufacturés, ce qui signifie que notre corps peut absorber les nutriments plus facilement, garantissant une absorption efficace et plus importante.

Au cours des dix dernières années, j’ai vanté les vertus du baobab parce que je crois que l’Afrique a tellement de nourriture à offrir – pas seulement dans sa grande variété de cuisines, mais aussi dans ses ingrédients individuels. Grâce à ma boutique d’épices en ligne, j’ai eu des raisons de réfléchir à l’impact de ceci: des conversations récentes avec mes fournisseurs dans des fermes d’Afrique de l’Ouest ont mis en évidence l’effacement continu de la noirceur dans ces ingrédients alors que de grandes sociétés multinationales achetaient nos terres agricoles, nos récoltes. et la capacité de commercialiser et d’exporter nos ingrédients. Un moyen important de commencer à décoloniser l’industrie alimentaire et à accroître la création de richesse pour les producteurs est de s’assurer que nous achetons des ingrédients africains à des entreprises appartenant à des Noirs.

La saveur d’agrumes de la poudre de baobab est très polyvalente – elle peut être utilisée dans des recettes sucrées et salées. Avec l’aimable autorisation de Zoe’s Ghana Kitchen

Adda Blooms, une entreprise qui travaille avec de petits agriculteurs, des collectifs et des coopératives pour offrir aux masses des aliments africains autochtones, est un autre endroit idéal pour acheter du baobab. De manger à la manière ancestrale

La PDG d’Adda Blooms, Abena Offeh-Gyimah, a déclaré: «Vivre à la manière ancestrale demande:« Que mangez-vous? Comment avez-vous décidé quoi manger chaque jour? Et y a-t-il un lien avec autre chose en dehors de vous-même? ‘ »

Si vous voulez apporter cette joie dans votre alimentation quotidienne et renforcer votre système immunitaire avec l’un des meilleurs superaliments d’Afrique, plongez-vous avec cette application super facile: