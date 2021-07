Il semblerait qu’en 2021, les émissions de rencontres soient toutes de la gamme.

Que ce soit le toujours populaire Île de l’amour, le scandaleux Trop chaud pour la poignée ou l’intrigant L’amour est aveugle, des millions de personnes à travers le monde craquent avec ce genre de téléviseur pour voir si les autres peuvent trouver le véritable amour.

Avec chaque programme vient une légère torsion. Par example, Es-tu l’élu? associe les candidats sur la base d’un algorithme de datation qui calcule leur compatibilité. Mais il est juste de dire que la nouvelle émission de Netflix Bêtes Sexy prend ces virages à l’extrême.

Les candidats sont transformés par le maquillage et les prothèses en animaux et créatures plus grands que nature, dans l’espoir que les singletons regarderont au-delà de leur apparence et jugeront le livre par son contenu, pas sa couverture.

À première vue, cela semble être une vision amusante, bien que bizarre, de la télé-réalité.

Mais en creusant plus profondément, la série a suscité une certaine controverse, en particulier au sein d’une sous-culture connue sous le nom de communauté Furry.

La communauté Furry a été définie comme « des personnes qui sont fans ou qui s’identifient à des animaux anthropomorphes ».

Mais quel est le problème de la communauté avec Bêtes sexy ?

Crédit – Netflix/PA

Le porte-parole éminent, Joe Strike, a déclaré que cela dépendait du choix des masques de l’émission.

« La réaction a déjà été assez négative pour vous dire la vérité », a-t-il déclaré.

« Les masques que nous portons sont comme des expressions de notre personnalité ou d’une personnalité alternative que nous aimons adopter de temps en temps. À moins qu’il n’y ait quelque chose dans la série, je pense que ces masques sont totalement choisis au hasard.

« Je serais surpris s’il y a un effort pour corréler la tête qu’ils mettent sur eux avec la personnalité de la personne.

« Je pense [the makers of the show] ne sortent pas explicitement et ne disent pas poilu, mais je pense qu’ils savent qu’il y a une prise de conscience.

« Je pense qu’ils essaient de se greffer là-dessus sans s’en prendre à eux-mêmes et sans dire le ‘mot F’. »

La communauté s’est considérablement développée au cours des dix dernières années environ, ayant pris de l’importance dans les années 1970 et 1980.

Crédit – Netflix

Katharine Gathes, la conservatrice de KINK: Geography of Erotic Imagination au Museum of Sex, New York, a déclaré au Metro: « C’est une sous-culture tellement massive, qu’il y a une énorme quantité de variété et de diversité. »

« C’est une sous-culture avec une proportion plus élevée de personnes non blanches que certaines autres sous-cultures et une proportion plus élevée de personnes gays, trans et non binaires.

« C’est une culture très, très ouverte et vous vous sentez le bienvenu, peu importe qui ou ce que vous êtes. »