Les bénéfices de Samsung plongent de 95%, leur plus bas niveau en près de 15 ans

Bestron Machine à café expresso avec buse vapeur 15 bars 1250 1450 W coloris cuivre Bestron

Basée au Pays-Bas et forte de plus de 50 ans d’expérience, la marque Bestron est aujourd’hui reconnue, au niveau international, dans le domaine des appareils électroménagers et petits électroménagers. Elle s’attache à concevoir des produits pratiques et modernes à des prix avantageux. La cuisine adopte une tendance métallique raffinée avec la Copper Collection. Un café chez soi comme en Italie, bien serré couronné d’une jolie crema ! Symbole même de l’expresso à l’italienne, la machine à café expresso avec buse vapeur 15 bars est une machine compacte, au cuivré raffiné et facile à intégrer dans n’importe quelle cuisine. Equipée d’une pompe italienne de haute qualité délivrant une pression de 15 bars, elle permet de réaliser simultanément deux tasses d’expresso sur mesure en maitrisant toutes les étapes de la préparation. Prête à l’emploi au bout de 25 secondes grâce à son système thermobloc pour chauffage rapide l’eau est envoyée sous pression au travers de la mouture pour extraire un maximum d’arômes et obtenir une mousse épaisse et onctueuse si typique d’un bon expresso. Fournie avec un tamper ou tasseur pour presser le café moulu dans le porte-filtre, la machine à café expresso se commande simplement à l’aide du volumineux bouton rotatif en façade. Facile à utiliser, des témoins de commande lumineux indiquent son état de fonctionnement. La machine à café expresso 15 bars cuivre offre un chauffe-tasse intégré (environ 38°C) sur le dessus de l’appareil et une fonction économie d’énergie pour s’arrêter automatiquement après 25 minutes d’inactivité. Les gourmands peuvent s’initier au latte art à la maison avec la buse vapeur pivotante pour faire mousser le lait et obtenir un délicieux cappuccino à la mousse lisse, soyeuse et brillante. La facilité est aussi de mise pour le nettoyage le réservoir d’eau amovible d’une belle contenance de 1, 2L se manipule aisément grâce à une poignée tandis l’égouttoir avec indicateur de débordement est lui aussi mobile. Stable et sûre grâce à des pieds antidérapants, la machine à expresso est certifiée par le label de qualité GS répondant à des normes de qualité et de sécurité très strictes et propose une garantie de 5 ans. L’aventure gustative commence ! Découvrez toutes nos cafetières électriques.