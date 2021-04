Les bénéfices de Microsoft bondissent de 44% à 15,5 milliards de dollars alors que les services cloud poursuivent leur élan

28 avr.2021 11:10:36 IST

Microsoft a déclaré mardi que les bénéfices avaient fortement augmenté au cours du dernier trimestre dans un contexte de forte dynamique des services cloud pour les entreprises dans un contexte de pandémie prolongée. Les bénéfices au cours des trois mois précédant le 31 mars ont bondi de 44% par rapport à la même période il y a un an à 15,5 milliards de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 19% à 41,7 milliards de dollars. Les résultats ont montré une dynamique continue pour Microsoft, qui se concentre sur les services pour les entreprises dans le cloud Internet, qui est devenu plus critique pendant la crise sanitaire mondiale de l’année dernière.

«Plus d’un an après le début de la pandémie, les courbes d’adoption du numérique ne ralentissent pas. Elles s’accélèrent, et ce n’est que le début», a déclaré le directeur général Satya Nadella.

«Nous construisons le cloud pour la prochaine décennie, élargissons notre marché adressable et innovons à chaque niveau de la pile technologique pour aider nos clients à être résilients et à se transformer.

Microsoft a déclaré que ses revenus commerciaux dans le cloud avaient augmenté d’environ 33% au cours de son troisième trimestre fiscal dans le cadre de la tendance croissante.

Il a signalé de solides gains dans sa suite de produits Office et une augmentation plus modeste de logiciels et de services similaires pour les consommateurs.

Microsoft a enregistré des gains sur une gamme de produits et services, y compris son contenu et ses services de jeux Xbox (chiffre d’affaires en hausse de 34%), la publicité de recherche (17%), le réseau social professionnel LinkedIn (25%) et sa gamme de produits informatiques Surface (12 pour cent).

La montée en flèche du marché des ordinateurs personnels a contribué à augmenter les revenus du système d’exploitation Windows de 10% d’une année sur l’autre, avec une augmentation similaire des produits commerciaux Windows et des services cloud.

Les résultats viennent avec les entreprises de Big Tech qui font face à un examen de plus en plus minutieux pour dominer les secteurs économiques clés, tout en voyant leur influence et leurs bénéfices augmenter pendant la pandémie.

Les actions de Microsoft, dont la valeur marchande a approché les 2 billions de dollars ces derniers jours, ont chuté d’environ 3% dans les échanges après les heures normales après les résultats.

Dan Ives de Wedbush Securities a déclaré que les résultats montraient « des chiffres solides qui constitueront une autre plume dans la casquette pour Microsoft » et a souligné « la vente d’actions après des heures à la mode, alors que la rue espérait un meilleur rythme. «

Ives a ajouté que « ce changement de cloud et la dynamique du WFH (travail à domicile) semblent ici durer et l’entreprise devrait être l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂