Les benchmarks de l’AMD Ryzen 7 5800U sont filtrés, et tout indique qu’il y aura une bataille passionnante avec le M1 d’Apple

Attention quoi AMD arrive fort. Il a tout montré cette année avec ses graphiques Radeon RX 6000 et aussi avec ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 pour PC, mais l’année prochaine les versions portables de ces micros arriveront, et leur potentiel semble remarquable.

Ceci est indiqué par le premier repères qui ont été divulgués par l’AMD Ryzen 7 5800U. Sur la base de ces données, ce processeur surpasse clairement le Ryzen 7 4800U actuel – ce qui est déjà d’excellentes performances – en termes de performances par cœur, le rapprochant des M1 accrocheurs d’Apple, qui bénéficient toujours de sa lithographie 5 nm et d’autres fonctionnalités. de son architecture. La bataille sera fantastique, paraît-il.

Une avancée importante, mais pas suffisante pour surpasser le M1 d’Apple

Les futurs ordinateurs portables AMD Ryzen 5000 appartiennent à la famille «Cezanne» et, comme leurs compagnons de bureau, ils bénéficient de la nouvelle architecture Zen 3. Le modèle le plus important est le Ryzen 7 5800U, qui a huit cœurs, 16 threads d’exécution et une fréquence de travail native de 1,9 GHz pouvant atteindre 4,4 GHz en mode Turbo.

De gauche à droite, Geekbench 5 résultats pour l’actuel Ryzen 7 5800U, l’actuel Ryzen 7 4800U et l’Apple M1. Source: Geekbench.

Il y a d’autres changements à ces puces: elles intègrent désormais un cache L3 de 16 Mo contre 8 Mo pour le Ryzen 7 4800U, et cela aidera à réduire la latence et à améliorer l’interconnexion entre les cœurs. Dans le Geekbench 5, ces nouveaux processeurs a donné un résultat de 1421 points pour les performances par cœur et 6 450 points pour les performances multicœurs.

La figure est remarquable et représente une amélioration d’environ 30% par rapport au Ryzen 7 4800U. Cela représente une avancée singulière pour les processeurs qui ne se rapprochent toujours pas de ce qui est réalisé par les nouveaux microphones ARM d’Apple, le M1.

Ces derniers, qui ont huit cœurs -4 plus puissants, 4 plus efficaces, mais dont la fréquence d’horloge n’est pas connue à laquelle ils fonctionnent- obtenir plus de 1700 points dans Geekbench 5 monocœur et plus de 7 400 multicœurs.

Ces performances sont encore tout simplement prodigieuses étant donné que nous les comparons aux meilleurs processeurs qu’AMD aura (à l’avenir) dans les prochains mois pour les ordinateurs portables. C’est comme toujours une comparaison délicate, et il faut garder à l’esprit que L’Apple M1 profite de sa lithographie 5 nm (AMD garde 7 nm) et des fonctionnalités qui semblent être cruciales pour des performances aussi fantastiques comme son architecture de mémoire unifiée (UMA).

Quoi qu’il en soit, le nouvel AMD Ryzen 5000 pour ordinateurs portables semble apporter une amélioration surprenante, et Cézanne laisse derrière lui les Renoirs actuels de manière solvable, quelque chose de fantastique pour l’industrie et les utilisateurs. Nous espérons voir l’annonce de ces bus au CES 2021 avec certaines équipes faisant déjà leurs débuts avec cette famille, nous serons donc attentifs.

Via | WCCFTech