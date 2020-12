Les Bee Gees ne laisseraient jamais cette rock star reprendre l’une de leurs chansons

Certains artistes aimeraient que quiconque réinterprète leur musique – cependant, les Bee Gees ne le ressentaient pas. L’un des membres du groupe a révélé qu’ils ne permettraient pas à une certaine rock star de reprendre l’une de leurs chansons. Fait intéressant, les Bee Gees ont aidé cette rock star à se lancer dans la musique en premier lieu.

Maurice Gibb parle d’une rock star controversée

En 1999, Graham Reid a interviewé Maurice Gibb des Bee Gees. Au cours de l’interview, il a interrogé Gibb sur d’autres artistes couvrant leurs morceaux. Considérant que le groupe est incroyablement populaire, des artistes allant de Dolly Parton à Michael Bublé en passant par Cher ont interprété leur musique.

Reid a demandé à Gibb s’il autoriserait Marilyn Manson à interpréter une reprise d’une de leurs chansons. À l’époque, Manson était connu pour ses interprétations de vieux succès comme «Sweet Dreams (Are Made of This)» d’Eurythmics et «I Put a Spell on You» de Screamin ‘Jay Hawkins dans son style sombre et chaotique. Gibb ne voulait pas que Manson interprète l’une des chansons de son groupe.

«Nous dirions non», a déclaré Gibb. «Nous ne voudrions d’aucune façon profaner les chansons. Al Yankovic va en faire un mais ce n’est pas une pisse. Les gens nous échantillonnent depuis longtemps maintenant, «Islands in the Stream» (une chanson que le groupe a écrite pour Dolly Parton) est arrivée à «Ghetto Superstar», des choses comme ça. Beaucoup de ces choses sont arrivées mais elles ne sont pas faites pour prendre la pisse, elles sont faites par respect, sinon elles ne l’auraient pas fait si elles ne pensaient pas que c’était assez bon.

L’importance des Bee Gees dans la vie de Marilyn Manson

Fait intéressant, Manson a déclaré que les Bee Gees étaient l’un des groupes qu’il écoutait en grandissant. «Nous avions 8 titres à la maison, et ma mère les jouait», a déclaré Manson au Patriot Ledger. «Je me souviens du [Beatles’] « Album blanc », ELO, [the soundtrack to] Xanadu, les Bee Gees, Creedence Clearwater Revival. » Qui sait si Manson serait devenu une rock star sans ces premiers souvenirs.

Pourquoi un membre du groupe de Marilyn Manson a repris un morceau des Bee Gees

De plus, Twiggy Ramirez – membre du groupe de Manson – a un lien avec les Bee Gees. Il fait partie d’un groupe appelé Goon Moon. Leur album Dernière jambe de Licker comprend une reprise de la chanson moins connue des Bee Gees «Every Christian Lion Hearted Man Will Show You». Lors d’une interview avec Billboard, Ramirez a déclaré qu’il avait repris la chanson parce qu’il était fan de Britpop – la musique rock britannique des années 1990 qui a pris une forte influence sur la musique des années 1960. En outre, Ramirez a déclaré qu’il pensait qu’une grande partie du son de cette musique était dérivée des Bee Gees. Sa position peut sembler étrange, cependant, les Bee Gees faisaient de la musique bien avant de s’accrocher à la tendance disco et une grande partie de leurs premiers trucs ressemblait à Britpop. Gibb n’est peut-être pas fan de Manson, cependant, son groupe semble avoir de l’importance pour Manson et Ramirez.