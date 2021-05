Les bébés de Mandy Moore et Hilary Duff ont une adorable date de jeu ensemble – voir la photo!

Nommez une date de jeu plus emblématique! Mandy Moore et Hilary Duff se sont rencontrées ce week-end pour une adorable rencontre entre leurs deux enfants, August Harrison Goldsmith, deux mois, et Mae James Bair, un mois.

La star de «This Is Us» a partagé une photo sur son histoire Instagram de leur session de hangout, prenant une photo des deux enfants allongés l’un à côté de l’autre. Alors qu’August semblait froid sur le moment en regardant au loin, Mae a eu une réaction différente et semblait pleurer pendant que la photo était prise.

«Quand August a rencontré Mae: une histoire d’amour pour les âges», Moore a capturé la photo de manière hilarante.

La star de «Plus jeune» a partagé la photo de Moore avec son histoire, ajoutant: «À la recherche d’un ami de l’automne et de l’hiver…»

Moore a accueilli son premier enfant avec son mari Taylor Goldsmith en février, tandis que Duff a accueilli son deuxième enfant avec son mari Matthew Koma en mars. Le couple a accueilli Banks, 2 ans, en octobre 2018 et Duff partage son fils Luca, 9 ans, avec son ex-mari, Mike Comrie.

Les deux mamans ont été honnêtes sur la vie avant et après la grossesse, s’ouvrant sur les hauts et les bas qui accompagnent le fait de devenir mère.

Moore, qui vient de fêter son 37e anniversaire, a pris conscience des défis de l’allaitement le mois dernier maintenant qu’elle est de retour sur le plateau de «This Is Us». L’acteur a profité de son histoire Instagram pour partager comment elle traitait un conduit bloqué dans sa poitrine.

«Je suis rentré du travail à 2 heures du matin et je suis restée un peu debout pour me nourrir et essayer de trier ce conduit bouché», écrit-elle. «Merci pour tous ces doux messages, chers amis infirmiers. Je fais certainement des prises de football et des soins infirmiers exclusivement du côté touché, de la lécithine, des massages, des bains de sel d’epsom chauds, etc. Tout bon! »

La mère pour la première fois a parlé de son expérience de travail «déchirante» en mars lors d’un entretien avec le chiropracteur prénatal Dr. Elliot Berlin pour son «Podcast sur la grossesse informée».

Son plan initial était d’avoir un accouchement à domicile sans médicament, mais plusieurs heures plus tard, lorsque le travail a commencé à s’accélérer, elle a réalisé qu’il était temps d’aller à l’hôpital.

«Je me sentais super préparée», a-t-elle dit. « Et tout cela est juste sorti par la fenêtre. Pour moi, c’était juste une question d’instinct. »

Elle a décrit l’expérience comme étant un «trip acide» et que l’accouchement était une «expérience très insulaire».

Duff n’a jamais hésité à partager les vérités de la maternité, y compris certaines des douleurs qui peuvent accompagner la grossesse. Alors qu’elle était enceinte de sa plus jeune fille, la femme de 33 ans a révélé dans «The Ellen DeGeneres Show» qu’elle souffrait d’un effet secondaire douloureux communément appelé «entrejambe éclair».

«Je ne l’avais pas avec les autres enfants», a-t-elle expliqué. «Alors j’ai envoyé un texto à ma sage-femme l’autre jour, et je me suis dit: ‘Qu’est-ce qui se passe avec les douleurs lancinantes dans mon vagin?!’ … C’est horrible, comme si vous étiez frappé par la foudre.

Pour ce qui est de donner naissance à son troisième enfant, Duff a révélé le mois dernier que son fils Luca était sur place pour son accouchement à domicile. Il était important pour l’acteur que son fils soit là pour qu’il puisse voir ce que les femmes traversent lors de l’accouchement.

«C’était assez important pour moi parce que je suis vraiment très ouverte et honnête avec lui sur la force des femmes et à quoi ressemble l’accouchement», a-t-elle déclaré. « Il sait tout sur les règles et il est important pour moi de normaliser cette conversation avec lui pour toutes les femmes qui vont être dans sa vie. »