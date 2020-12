Les Beatles et leur pire album

Il n’y a pas de doute les Beatles Ils ont un travail plein de succès et de classiques qui ont laissé leur empreinte sur la culture pop mondiale, cependant, tout leur travail n’est pas si apprécié par leurs fans et leurs critiques.

Bien que chaque album du groupe contienne au moins un joyau de la musique pop, il existe un album qui est pour de nombreux fans leur pire travail, ‘Beatles à vendre’, parce que cela montre les membres du groupe pressés et une grande transition.







Sorti le 4 décembre de 1964, le LP représente une pièce très rare dans l’iconographie du groupe et sert de pont entre les deux étapes créatives de les Beatles. D’être un groupe d’adolescents transformé en pop stars à avoir une touche plus sobre dans leur apparence et leur musique.

A propos de la période de création de l’album, Paul Mccartney a révélé: «Habituellement, ils nous appelaient des semaines avant les sessions d’enregistrement… ils ont une semaine pour écrire de nouvelles choses, vous diriez: ‘Oh, super, fabuleux.

« Alors j’allais avec John tous les jours de la semaine et le reste était du temps libre. Nous écrivions toujours une chanson par jour, quoi qu’il arrive, nous écrivions toujours une chanson par jour », a-t-il ajouté McCartney.







Etre pris entre le succès écrasant d’être en tête des charts et le phénomène de la Beatlemania, il ne fait aucun doute que la pression a atteint McCartney, Lennon, Harrison Oui Starr avec cet album.

Bien que certains envisageront ‘Beatles à vendre’, parmi leurs œuvres préférées du groupe, à en juger par leur maturité en tant qu’auteurs-compositeurs et interprètes, il est difficile de ne pas voir cet album comme le pire dans le travail de les Beatles.