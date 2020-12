Les batteries à semi-conducteurs arrivent en 2025. À quoi peut-on s’attendre?

Encore une fois, le Kenshiki Forum a été l’étape choisie par Toyota pour annoncer la grande nouvelle du géant japonais pour les années à venir. Une édition qui cette année a été marquée par l’annonce du premier SUV 100% électrique de Toyota, mais aussi par le début de la commercialisation de la deuxième génération de Toyota Mirai, la voiture à hydrogène – qui sera également commercialisée au France.

Mais parmi les annonces de nouveaux modèles, il y avait aussi de l’espace pour parler un peu de l’avenir de la marque. Des attentes de vente de la marque à l’avenir des batteries à semi-conducteurs – l’une des technologies les plus attendues ces dernières années.

60 modèles électrifiés de plus d’ici 2025

Actuellement, 40% du budget d’innovation et de recherche de Toyota est investi dans l’électrification. Nous parlons de nouvelles plates-formes, de procédures industrielles améliorées, de batteries et de moteurs électriques.

Un investissement qui se traduira par le lancement de 60 nouveaux modèles électrifiés Toyota et Lexus d’ici 2025. La garantie est de Koji Toyoshima, responsable de ZEV Factory, la division Toyota qui mène le développement des technologies «zéro émission».

Selon les projections de Koji Toyoshima, en 2025, 90% des modèles vendus par Toyota en Europe seront électriques ou électrifiés (HEV et PHEV). Seuls 10% auront un moteur à combustion uniquement.

L’électrification pour tous

Akio Toyoda, PDG de Toyota, a annoncé à plusieurs reprises que l’électrification de la voiture seule ne suffit pas. Il faut la rendre accessible à tous, non seulement à travers de nouveaux modèles mais aussi à travers de nouveaux services de mobilité – Kinto, la division présentée en 2019, est le meilleur exemple de ce positionnement.

C’est pourquoi Toyota a annoncé cette année un renforcement de ses partenariats. En plus de Subaru, avec qui il partagera la plateforme E-TNGA, Toyota a annoncé lors de ce Forum Kenshiki 2020 qu’il continuerait à renforcer les liens avec les Chinois de CATL et BYD dans le domaine des batteries.

Koji Toyoshima a également annoncé que Toyota continuera à travailler avec Panasonic. À l’heure actuelle, ce partenariat entre Toyota et Panasonic vise à accroître jusqu’à 10 fois l’efficacité industrielle de la production de batteries.

Tous ces partenariats permettront à Toyota d’importantes économies d’échelle, une plus grande efficacité de la production et, finalement, des prix plus compétitifs.

Batteries à l’état solide

Les batteries à semi-conducteurs sont considérées par certains experts comme l’un des développements les plus importants de cette technologie, depuis l’introduction des cellules lithium-ion.

Selon Koji Toyoshima, nous n’aurons plus à attendre longtemps. Toyota et Lexus prévoient de lancer le premier modèle avec des batteries à semi-conducteurs à partir de 2025.

Par rapport aux batteries conventionnelles, les batteries à semi-conducteurs offrent plusieurs avantages: une charge plus rapide, une densité d’énergie plus élevée (plus d’énergie stockée dans des batteries plus petites) et une meilleure durabilité.

En ce moment, Toyota en est à la dernière étape de développement de cette technologie, avec seulement la dernière étape manquante: la production. Il faut s’attendre à ce que le premier modèle équipé de cette technologie s’inspire de la Lexus LF-30, un prototype que l’on connaît déjà en «live et en couleur».

Zéro émission ne suffit pas

Mais le message le plus important laissé par Koji Toyoshima lors de ce forum Kenshiki 2020 a peut-être été l’annonce que Toyota ne veut pas seulement des véhicules « zéro émission ». Il veut aller plus loin.