Les batailles RTS de Manor Lords semblent incroyables, le constructeur indépendant de villes semble prêt à rivaliser avec le monopole de Total War

Manor Lords est un jeu que tous les fans de construction de villes et de RTS attendent avec impatience. Le titre indépendant – développé par un seul développeur – a reçu sa première bande-annonce l’année dernière et le battage médiatique se développe depuis.

La bande-annonce la plus récente – publiée hier – montre les mécanismes de combat RTS. Il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes, des graphismes fantastiques et un style de jeu qui semble définitivement rivaliser avec le monopole RTS historique de Total War.

La première chose que vous remarquerez dans la bande-annonce est à quel point le jeu est beau. Considérant que c’est tout le travail d’un développeur, c’est assez incroyable. Il y a de minuscules détails, comme différents types de couvre-chefs et même des boucliers décorés, l’un avec une figure du Christ.

Les unités affichent leur fatigue non seulement dans les statistiques mais aussi dans leurs mouvements et leur comportement. Les chevaliers auront l’air essoufflés après avoir combattu trop longtemps dans leur armure lourde, et la pluie aura un effet amortissant sur le moral et l’endurance de votre unité.

Chaque soldat peut avoir son propre équipement unique avec des statistiques uniques. Cela sera lié à l’aspect de construction de la ville de Manor Lords, avec différents bâtiments offrant différentes améliorations et approches pour former une armée.

Les détails ne s’arrêtent pas là. Les animations de combat retravaillées sont fantastiques, avec des soldats individuels qui s’affrontent. Il y a aussi des animations de finition, car un soldat enfonce sa fourche dans la poitrine d’un autre au sol.

Les commandes de combat sont également intuitives, avec des fonctionnalités uniques telles que la «retraite tactique» et différentes options de tir pour les archers. À première vue, ces batailles semblent plus profondes que même Total War’s, une franchise de jeux qui a ses griffes sur le marché historique des RTS depuis des décennies.

Il est clair que la conception de la bataille s’est inspirée de Total War – comment pourrait-il ne pas – mais il y a certainement une innovation dans les batailles de Manor Lords, du moins dans cette bande-annonce sur mesure. De toute évidence, le jeu n’a peut-être pas la profondeur ou l’échelle d’un jeu Total War, mais pour un projet à une seule personne… il a néanmoins fière allure.

Alors que de nombreux membres de la communauté Total War implorent Creative Assembly pour une guerre totale: Medieval 3, Manor Lords pourrait bien démanger jusqu’à ce que le jeu soit un jour publié par le studio. Cela étant dit, il s’agit principalement d’un constructeur de ville «organique» et «stratégique», de sorte que le jeu prendra probablement une voie différente de celle des jeux Total War.

Manor Lords est actuellement disponible dans la liste de souhaits sur Vapeur et vous pouvez soutenir le développement via Patreon. Aucune date de lancement de l’accès anticipé n’est confirmée – pour le moment – bien que la description de cette dernière bande-annonce YouTube suggère que l’EA pourrait arriver plus tôt que tard.