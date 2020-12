Les bases de Cap Canaveral redessinées pour Space Force, mais uniquement de nom (pour l’instant)

L’un des premiers sites de lancement spatial des États-Unis porte désormais le nom de la plus récente branche militaire du pays, bien que pour l’instant il ne s’agisse d’une association que de nom.

La base aérienne de Cap Canaveral et la base aérienne Patrick en Floride ont été redésignées Station spatiale de Cap Canaveral et base de la Force spatiale Patrick mercredi (9 décembre).

« Aujourd’hui, nous entrons dans l’histoire avec les deux premières installations de l’histoire de la Force spatiale américaine à porter le nom de cette nouvelle branche du service », a déclaré le vice-président Mike Pence avant de dévoiler des panneaux mis à jour affichant les nouveaux noms. « C’est un grand jour pour nos militaires, c’est un grand jour pour la Floride et c’est un grand jour pour l’Amérique. »

Le vice-président Mike Pence (au centre) s’adresse aux membres de la 45e Escadre spatiale sur la redésignation de la station spatiale de Cap Canaveral et de la base de la force spatiale Patrick le mercredi 9 décembre 2020 en Floride. (Crédit d’image: La Maison Blanche)

« Ce n’est qu’une étape de plus dans un voyage que nous avons commencé il y a un peu plus d’un an avec la création de la Force spatiale », a déclaré Pence.

Basée à Patrick Space Force Station, la station Space Force de Cap Canaveral comprend le rampes de lancement historiques, maintenant retirées d’où le premier satellite américain, Explorer 1, a été lancé en 1958, et d’où les premiers astronautes américains ont décollé pour l’espace et l’orbite terrestre. Le site est également l’endroit où les sondes planétaires sont parties pour toutes les planètes du système solaire et des points au-delà.

D’abord établi en tant que terrain d’essai interarmées à longue portée après le transfert de la base de la marine à l’armée de l’air en 1948, le site de lancement est également connu sous le nom de Air Force Missile Test Center (1951), Cape Canaveral Missile Annex (1958) et Cape Kennedy Air Force Station (1963), avant de devenir la Cape Canaveral Air Force Station en 1973.

Patrick Space Force Base, anciennement la Banana River Naval Air Station et Joint Long Range Proving Ground Base, a été rebaptisée en 1950 pour le général de division Mason Patrick, le premier chef de l’armée de l’air.

« La somme de ce qui a commencé ici … jette les bases de nos pas de géant dans l’espace – retour vers la lune, les planètes, etc. Voyager 1 et 2 , plus loin encore », a déclaré le département de la secrétaire de l’armée de l’air, Barbara Barrett, lors de la cérémonie de nomination de mercredi.

Bien que les sites aient été renommés pour la nouvelle branche militaire, la « juridiction et le commandement » de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral et de la base de la Force spatiale Patrick « resteront sous les ordres de l’armée de l’air jusqu’à ce qu’ils soient officiellement transférés à une date ultérieure à déterminer », Des responsables de la Force spatiale ont déclaré .

Les nouvelles désignations ne changeront ni le soutien opérationnel, ni le financement, ni les accords tels qu’ils étaient lorsqu’ils ont été nommés pour la Force aérienne. Néanmoins, le changement de nom renforcera la visibilité de la Force spatiale, fondée le 20 décembre 2019. La Force spatiale existe pour «assurer la liberté d’opération des États-Unis dans, depuis et vers l’espace» et «fournir des opérations spatiales, « selon le Loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2020 .

La station spatiale de Cap Canaveral dispose actuellement de trois rampes de lancement actives qui prennent en charge United Launch Alliance (ULA) et SpaceX fusées en mission pour la NASA, les clients commerciaux et le ministère de la Défense. Un autre complexe est actuellement en cours de développement pour soutenir les futurs lancements de Blue Origin.

«Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle ère à la fois à la station spatiale de Cap Canaveral et à la base de la Force spatiale Patrick en alignant les noms des installations avec leurs missions critiques», a déclaré le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force, reconnaissant le long- l’exécution des réalisations de la 45e Escadre spatiale lors de l’installation.

«Aujourd’hui, leurs titres refléteront les missions spatiales que la 45e Escadre spatiale et ses partenaires de mission exécutent chaque jour avec précision, passion et fierté. À l’avenir, nous intégrerons notre service, élevant la puissance que l’espace apporte à la nation, la force interarmées et nos alliés », a-t-il dit.