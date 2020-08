Les banques sont en alerte pour la crise post-Covid

Quatre des cinq plus grandes banques d’État chinoises indiquent qu’elles ont augmenté leurs provisions contre les défauts de paiement pour se préparer à de futures pertes dues à l’impact mondial de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les cinq institutions ont fait état des plus fortes baisses de bénéfices depuis au moins une décennie et ont annoncé une augmentation des prêts improductifs en annonçant leurs résultats semestriels.

Les résultats mettent en évidence l’impact de la pandémie et du ralentissement économique sur les banques chinoises, qui au premier trimestre contredit la tendance mondiale, avec des bénéfices plus élevés et une stabilité des prêts improductifs.

La Banque agricole de Chine a déclaré qu’elle s’attend à ce que l’impact de l’épidémie et le risque d’incertitude soient davantage transmis au secteur bancaire », dans ses résultats semestriels.

China Construction Bank Corp (CCB), le deuxième plus grand prêteur d’actifs du pays, a déclaré qu’il prévoyait d’évaluer les risques de crédit et d’augmenter les provisions, comme l’a annoncé la Banque de Chine.

Plus directement encore, la Banco de Comunicações a rapporté vendredi (28) qu’elle avait augmenté «les provisions pour contenir l’impact futur de la pandémie».

Alors que la pandémie frappe les économies du monde entier, la Banque de Chine, la plus internationale des grandes banques d’État du pays, a déclaré qu’elle continuerait de se protéger contre les risques du marché financier mondial au second semestre.