Les banques alimentaires qui luttent pour nourrir la faim pendant COVID attendent avec impatience les correctifs de Biden au programme SNAP

DETROIT – Kinda Makini-Anderson a fourni des repas chauds aux ménages du côté est de Detroit tout au long de la pandémie COVID-19. Selon ses calculs, le groupe de jeunes à but non lucratif de Makini-Anderson a fourni plus de 150 000 repas au cours des 10 derniers mois.

«Nous avons toujours été là depuis 2009 pour aider la communauté», a-t-elle déclaré lors d’une récente matinée de neige après avoir livré le petit-déjeuner à une famille locale. « Mais depuis la pandémie, ça a été une surcharge. »

Pour la grande majorité des familles qu’elle aide à nourrir, cependant, ces repas ne sont pas le seul soutien sur lequel elles comptent pour se maintenir à flot. Makini-Anderson estime que 98 pour cent des ménages qu’elle dessert bénéficient déjà du Programme d’aide nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP, le programme d’aide gouvernementale anciennement connu sous le nom de bons alimentaires. Mais les avantages fournis par le programme le plus important du pays pour les affamés ne sont tout simplement pas suffisants.

Les experts et les défenseurs disent que la pandémie a révélé un système obsolète et inadéquat.

Kinda Makini-Anderson dirige Inner City Youth Group, une petite organisation à but non lucratif qui dessert le quartier est de Detroit. Makini-Anderson est photographiée lors d’une distribution de nourriture qu’elle a organisée en mars. Jake Whitman

Joseph Llobrera, directeur de la recherche pour l’équipe d’assistance alimentaire du centre de réflexion du Center on Budget and Policy Priorities à Washington, a déclaré que la recherche montre que SNAP ne fait pas le travail n ° 1: nourrir les affamés. « Les gens sont à court de prestations deux à trois semaines dans le mois », a-t-il déclaré.

Les organisations de secours alimentaire – des petits offices des églises et des grandes banques alimentaires régionales aux organisations comme Makini-Anderson’s – ont supporté un double fardeau depuis le début de la pandémie: soutenir les millions d’Américains nouvellement confrontés à l’insécurité alimentaire, qui ne participent pas ou ne vous qualifiez pas pour SNAP, tout en servant également ceux qui reçoivent déjà une assistance qui ne les aide pas pendant le mois.

Avant la pandémie, le bénéfice moyen du SNAP était d’environ 1,40 € par personne et par repas. Pendant la pandémie, tout le monde sur SNAP a été porté à la prestation maximale de 2 € par repas, mais les familles déjà au maximum, celles qui en ont le plus besoin, n’ont pas reçu de fonds supplémentaires.

Le mois dernier, l’administration Biden a mis au défi le département américain de l’Agriculture, qui gère SNAP, de résoudre ce problème, mais aussi de jeter un regard plus tôt que prévu sur la base de l’avantage lui-même. Les niveaux de prestations maximales pour SNAP sont dictés par ce qu’on appelle le «plan alimentaire économe», qui est censé refléter le coût minimum d’un régime nutritif.

Mais le plan alimentaire économe n’a pas été révisé depuis 2006 et n’a pas été radicalement réévalué depuis les années 1970, ne faisant qu’augmenter avec l’inflation au fil des ans. Le plan n’a pas été réévalué avant deux ans.

Les gens ramassent des aliments frais dans une banque alimentaire régionale de Los Angeles le 9 avril 2020. Lucy Nicholson / .

«Le plan alimentaire économe est basé sur l’hypothèse que les gens ont beaucoup de temps pour acheter des prix et préparer des repas à partir de zéro, mais la réalité est que de nombreuses familles jonglent avec différents emplois», a déclaré Llobera. « Construire un plan alimentaire qui suppose que vous allez faire tremper les haricots pendant la nuit plutôt que d’utiliser des haricots en conserve – est-ce réaliste? » Llobrera a noté que le plan est également basé sur une hypothèse dépassée selon laquelle les gens dépensent la majorité de leurs revenus pour la nourriture, alors qu’en réalité, la plupart des gens dépensent maintenant la plus grande partie de leur salaire pour le logement.

Entre-temps, les banques alimentaires ont comblé le vide.

« Nous y sommes depuis, quoi, 10, 11 mois? Et malheureusement, nous n’avons pas vu de lumière au bout du tunnel », a déclaré Brian Barks, président et chef de la direction de Food Bank for the Heartland, qui dessert 93 comtés du Nebraska et de l’Iowa.

Lorsque la pandémie a commencé, NBC News a rapporté que la banque alimentaire de Barks avait été tellement inondée par les demandes d’aide pour demander des prestations SNAP qu’elle avait un arriéré. Finalement, la banque alimentaire a dû retirer ses publicités concernant son programme d’aide SNAP parce qu’elle recevait tout simplement trop d’appels à traiter.

«Nous recevrions un volume d’appels tellement énorme qu’avec notre personnel limité, nous n’avions tout simplement pas la capacité de suivre le rythme», a expliqué Barks.

Mais la quantité de nourriture qu’ils devaient acheter pour répondre aux besoins augmentait, augmentait et augmentait. Il est passé de 80 000 dollars par mois avant la pandémie à un montant stupéfiant de 1,5 million de dollars que la banque alimentaire dépense désormais chaque mois pour nourrir les garde-manger – et les gens – qui en dépendent.

«Il y a de sérieuses questions que les Américains se posent tous les jours. ‘Est-ce que je reçois les médicaments dont j’ai besoin ou est-ce que j’achète de la nourriture? Dois-je payer la facture d’électricité ou est-ce que j’achète de la nourriture?’ Les personnes qui se trouvent dans cette lacune qui ne sont pas admissibles aux prestations SNAP, et celles qui ont et ont encore besoin d’une aide alimentaire, c’est une grande lacune », a-t-il déclaré.

La banque alimentaire de Barks n’est pas unique à cet égard. Dans tout le pays, à Feeding San Diego, qui dessert le comté de San Diego et ses environs, 700 000 repas supplémentaires sont distribués chaque mois par rapport à la même période l’année dernière.

Barks a déclaré que les changements apportés à SNAP annoncés par l’administration Biden le mois dernier lui donnaient espoir.

« SNAP est un ballon de football politique. Cela a toujours été », a-t-il dit, « mais c’est un outil clé et essentiel dont toute banque alimentaire a besoin pour faire le travail que nous faisons. et les gouvernements locaux, pour faire ce travail. Les gens qui attendent que les banques alimentaires résolvent le problème de l’insécurité alimentaire dans notre pays, nous ne le ferons pas. «

En fait, le réseau national de banques alimentaires Feeding America, dont sont membres la Food Bank for the Heartland et Feeding San Diego, a mené une étude montrant que pour chaque repas fourni par l’une de leurs banques alimentaires, SNAP peut en fournir neuf.

C’est préoccupant pour des gens comme Makini-Anderson à Detroit, qui voient souvent des familles en difficulté qui ne sont pas admissibles au coup de pouce offert par les prestations SNAP.

Barry Chambliss et Melissa Michaux photographiés avec leurs cinq enfants, (de gauche à droite) Tylar, Miles, Averie, Harper et Rylee. Avec l’aimable autorisation de la famille Michaux-Chambliss

Des familles comme Barry Chambliss et Melissa Michaux: Avec cinq enfants de moins de 10 ans et des pertes de revenus dramatiques pendant la pandémie, Chambliss et Michaux se débrouillent. Mais quand ils ont demandé SNAP au printemps, ils ont été refusés.

« Lors du dernier refus que j’ai obtenu, il a dit que je devais rendre les vérifications de fin d’emploi pour les emplois que Barry n’a pas eu depuis des années », a déclaré Michaux.

Les efforts pour contester cette décision et entrer en contact avec un travailleur social ont conduit à des appels téléphoniques sans réponse et à de la frustration, a déclaré le couple.

«Auparavant, les gens pouvaient aller à l’intérieur du bureau et remplir la demande, et ils peuvent avoir de l’aide pour cela», a noté Makini-Anderson. « [Now] il leur est même difficile de naviguer sur leur téléphone pour remplir cette application. «

C’est quelque chose dont Stacy Dean, le nouveau sous-secrétaire adjoint pour l’alimentation, la nutrition et les services aux consommateurs à l’USDA, est parfaitement consciente.

« C’est ce qui dans mon nouveau travail me tient éveillé la nuit, est-ce qui nous manque? » Dit Dean. « Le processus de demande de prestations SNAP est difficile. Il est incroyablement rigoureux. Et essayer de le faire dans un environnement distant a rendu, je pense, un peu plus difficile à la fois pour les États qui exécutent le programme et les personnes qui besoin des avantages. «

Le coût de l’administration de SNAP est réparti entre les États et le gouvernement fédéral, mais comme 6 millions de personnes supplémentaires en Amérique ont été ajoutées aux listes de SNAP l’année dernière, de nombreux États ont été essentiellement invités à faire plus avec les mêmes ressources ou moins et à le faire. le tout à distance.

« L’une des choses que nous voulons faire est d’assouplir certaines règles pour faciliter la gestion du programme par les États », a déclaré Dean.

Elle a reconnu que les banques alimentaires se sont intensifiées. « Ils peuvent répondre à un besoin d’urgence très rapidement », a déclaré Dean. « Malheureusement, dans cet environnement, on leur a demandé de faire beaucoup plus, c’est-à-dire de fournir de la nourriture pendant de plus longues périodes et de compléter les programmes alimentaires fédéraux. »

Pour ceux qui aident à répondre au besoin, c’est inquiétant. Après la Grande Récession de 2008, il a fallu une décennie pour que l’insécurité alimentaire revienne aux niveaux précédents.

« Il nous faut chaque once d’énergie dont nous disposons pour essayer d’aider ces personnes qui ont été ajoutées au rôle de ceux qui sont maintenant en situation d’insécurité alimentaire », a déclaré Barks. « Tout, tout ce qui peut être fait pour alléger la pression à laquelle sont confrontées les banques alimentaires, acheter et distribuer de la nourriture profitera aux organisations de lutte contre la faim d’une manière positive. »

De retour à Detroit, les choses s’améliorent pour Chambliss et Michaux. Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan a déclaré que l’agence ne pouvait pas commenter les détails du cas de Chambliss et Michaux en raison des exigences de confidentialité. Mais depuis une histoire de « Nightly News » diffusée plus tôt ce mois-ci en se concentrant sur le couple et leurs enfants, Makini-Anderson a déclaré que l’agence avait contacté la famille en offrant de l’aide.

Kenzi Abou-Sabe et Kevin Monahan ont rapporté de New York. Cynthia McFadden a rapporté du Connecticut.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.