Les bandes sonores de «PERSONA» bientôt disponibles sur Spotify

La série « PERSONA » est adorée par les fans du monde entier pour de nombreuses raisons, mais la musique est peut-être l’un des aspects les plus appréciés par beaucoup. Heureusement, presque toutes les bandes sonores de la franchise seront bientôt accessibles à ceux des plateformes de streaming dans le monde.

À partir du Le 5 janvier à minuit, une variété de bandes sonores de «PERSONA» sortira sur Spotify, rendant chacun beaucoup plus accessible aux fans du monde entier.

En tout, 11 albums de la série sera envoyée à Spotify, y compris les bandes originales de «Person 5», «Person 4 Golden», «Person 3 FES» et «Person 2». De la série principale, le premier opus de « Revelations: Persona » et son port PSP, « Shin Megami Tensei: Persona », sont les seules entrées notables manquantes.

Pour accompagner cela, une série de bandes sonores de certains des dérivés de la franchise arrivera également sur Spotify. «Persona 4 Dancing All Night» et «PERSONA 4 ARENA» ce sont probablement les deux plus notables de cette liste. De plus, deux albums de concerts live de « PERSONNE » qui a été réalisée dans le passé atteindra également cet alignement.

Quant à l’avenir de « Personne », Atlus récemment avancé qu’il pourrait avoir Nouvelles importantes à partager en lien avec la série plus tard dans l’année pour célébrer leur 25e anniversaire.