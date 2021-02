Les bandes originales de «À tous les garçons» ont amené Lauv, Anna du Nord, Ashe – et maintenant Leah Nobel – à la fois sur le grand écran et sur les auditeurs de Spotify

Au cours des trois dernières années, Netflix À tous les garçons que j’ai aimés avant et sa suite, À tous les garçons: PS Je t’aime toujours, a raconté l’histoire d’amour du lycée Lara Jean Covey et Peter Kavinsky sur fond d’hymnes indie triés sur le volet. Alors, quand le couple passe une partie du troisième et dernier film, À tous les garçons: toujours et pour toujours, discutant de ce que «leur chanson» pourrait être, ils se lancent dans une conversation symbolique des relations au lycée et de l’impact musical de la trilogie.

Basé sur la populaire série de livres de Jenny Han, À tous les garçons que j’ai aimés avant a fait ses débuts sur Netflix en 2018. Le film raconte Lara Jean, une étudiante au lycée dont la vie est bouleversée après que ses lettres d’amour secrètes aient été accidentellement envoyées à cinq garçons qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Le film sincère et honnête a résonné dans le monde entier, tout comme sa bande originale. Il existe près de 60000 listes de lecture générées par les utilisateurs sur Spotify basées sur la trilogie, qui a inspiré un playlist officielle Netflix qui voit la majorité de ses flux d’auditeurs Spotify aux États-Unis, suivis des Philippines, du Royaume-Uni, du Canada et du Brésil.

Les deux superviseurs musicaux de la trilogie, Lindsay Wolfington et Laura Webb, ont déjà travaillé dans le domaine du cinéma pour jeunes adultes, avec Lindsay sourcant de la musique pour One Tree Hill et Laura dans l’équipe pour Adolescent wolf. L’utilisation de succès pop n’est pas étrangère non plus, mais ce sont de nouvelles pistes indépendantes qui les ont aidées à raconter l’histoire de Lara Jean, correspondant vraiment à l’ambiance du film et à son personnage principal.

«Si vous regardez Lara Jean, elle fait son propre truc avec sa mode; elle n’est pas la popular fille à l’école », a expliqué Laura à Pour mémoire. «Il est presque logique qu’elle n’écoute pas nécessairement la musique la plus populaire que tout le monde écoute.» Mais travailler avec indie music avait également d’autres avantages. «Nous sommes tous les deux de grands fans de découverte musicale et nous trouvons beaucoup plus intéressant de trouver le prochain grand artiste», a expliqué Lindsay. Et trouvez les prochains grands artistes qu’ils ont fait. Dans les premier et deuxième films, Lindsay et Laura ont adapté les pistes aux scènes, propulsant des chansons qui ont ensuite explosé sur Spotify. Auteur-compositeur-interprète Electropop Lauv vu une augmentation du streaming après le premier film, dans lequel sa chanson désormais à succès « Je m’aime mieux»A été présenté sur le chemin d’un voyage de ski fatidique à l’école et dans la bande-annonce du film. La chanson compte désormais plus d’un milliard de flux.

Dans une scène de voyage de ski percutante, Lara Jean rejoint son faux petit ami, Peter Kavinsky, dans un bain à remous pour un moment de clarté. Alors qu’ils parlent honnêtement de leurs sentiments l’un pour l’autre, la chanteuse norvégienne Anna du NordLe morceau «Lovers» commence à jouer en arrière-plan, ses sommets et ses vallées se déversant dans l’étreinte culminante de Lara et Peter. La voix d’Anna, douce et rêveuse, a également propulsé l’artiste dans un rêve: entre les semaines précédant et suivant le film, elle a vu une augmentation de 242% de ses flux sur Spotify.

«Ce qui est vraiment cool dans l’introduction de musique que les gens n’ont pas entendue, c’est qu’ils attribuent un nouveau sens à cette chanson en fonction de la scène», a noté Laura. «Si le public se soucie de ces personnages, il se souciera de la chanson qui joue dans le moment le plus important entre les personnages du film.»

Le public s’en souciait: le premier film a été un succès décisif et a glané une suite qui a mené au deuxième film, PS je t’aime toujours, deux ans plus tard. La musique du film a également continué à résonner, en particulier les chansons qui véhiculaient les scènes émotionnelles cruciales. Dans un moment tendre vers la fin du deuxième film, Lara Jean rompt avec Peter en tant qu’auteur-compositeur-interprète américain AsheLa chanson de «Moral of the Story» commence à jouer. Bien que ce soit un moment rempli de larmes pour les personnages, Ashe a vu une croissance de 1220% des flux sur Spotify par rapport aux trois mois précédant la sortie du film, et sa chanson compte maintenant plus de 236 millions de flux à ce jour.

Les directeurs de musique avaient le pressentiment que le morceau laisserait sa trace. «Notre instinct nous l’a dit – de toute évidence, vous ne le savez jamais vraiment jusqu’à ce que le film sorte et que le public le prouve ou le réfute – mais, vous savez, nous avons senti que c’était l’un des plus grands moments du film et qu’il allait définitivement pour résonner avec les fans », a admis Lindsay. «L’évasion d’Ashe est probablement la chose la plus importante que Laura et moi avons vue dans l’une ou l’autre de nos carrières.

Avant le troisième film, les superviseurs musicaux ont approché Ashe une deuxième fois alors qu’ils cherchaient une autre chanson percutante à présenter. «Je peux faire ce que j’aime tant parce que ma chanson était dans le film, ce qui est vraiment, vraiment cool et puissant», a déclaré le chanteur Pour mémoire.

Lors d’une conversation avant le Toujours et pour toujours Au début, les superviseurs musicaux ont noté que la musique sur les bandes sonores restait généralement indépendante, bien que le ton ait changé avec les thèmes de chaque film. Le premier film présente des morceaux de synthé rêveurs qui parlent de la fusion de la vie fantastique de Lara Jean avec sa réalité de lycée. Le deuxième film la voit dans sa première vraie relation, et avec elle, des chansons romantiques et amusantes entourées de gros frappeurs transmettant la réalité des relations au lycée. (Spoiler: Ils peuvent être déchirants). Enfin, le troisième et le plus récent film la voit vivre des aventures: bal de promo, recherche d’université et même un voyage à New York.

Un autre point central de l’intrigue dans le troisième film est la recherche du couple pour «leur chanson». Ils jettent des vieux et des succès pop avant de découvrir « Beginning, Middle, End », écrit spécifiquement pour le film par Léa Nobel et Quinn Redmond. Selon les directeurs de musique, la chanson avait tout ce qu’ils recherchaient – et bien sûr, le titre correspondait au concept de l’histoire de la trilogie qui touche à sa fin. La chanson, qui est entendue trois fois dans trois versions différentes tout au long du film – l’original que Leah a écrit, une reprise interprétée par Le comité d’accueil pendant une scène de fête sur le toit et une version remixée de «Always and Forever» – a propulsé Leah Nobel vers de nouveaux sommets de diffusion en seulement un week-end. Ses flux ont augmenté 14 950% depuis la sortie du film par rapport à la semaine précédente.

Décrocher une chanson d’amour dans un film sur une romance percutante au lycée était particulièrement ironique pour Leah. «Je n’ai commencé à écrire de la musique qu’à l’âge de 18 ans, et honnêtement, je ne pense pas que je serais là où je suis maintenant – et que je ne serais peut-être même pas un artiste ou un écrivain – sans mon high. la rupture de l’école », a-t-elle dit Pour mémoire. «La première chanson que j’ai écrite était en réponse à cela.»

Comme Leah le sait, et le À tous les garçons la série transmet, la musique dont nous tombons amoureux au lycée est puissante. Nous avons demandé à certains des artistes sur la nouvelle bande originale du film, y compris The Greeting Committee, Ashe, Jordan Suaste, et FLETCHER, pour nous parler un peu de leurs nouvelles chansons, ainsi que de la chanson qu’ils associent à leur béguin pour le lycée – combinant la puissance du À tous les garçons bandes sonores et jeune amour.