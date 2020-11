Les bandes de démonstration Dark Lane de Drake franchissent une étape importante dans les ventes

Drake continue d’être une bête en matière de vente d’albums.

En ce qui concerne les ventes d’albums, il n’y a personne dans le hip-hop qui le fasse comme Drake. L’artiste canadien est l’un des plus grands noms de l’industrie du divertissement et chaque fois qu’il abandonne un nouveau projet, vous pouvez parier qu’il passe au platine. Même lorsque Drake arrive avec un projet plein de démos, il y a de fortes chances qu’il atteigne des jalons de vente que la plupart des artistes ne peuvent pas atteindre avec leurs meilleurs efforts. Le dernier projet de Drake était Cassettes de démonstration Dark Lane qui est sorti le 1er mai. Ce projet contenait une tonne de fonctionnalités et de chansons que les fans espéraient enfin entendre. Maintenant, selon Chart Data sur Twitter, le projet a franchi une étape importante car il a officiellement vendu plus d’un million d’unités. Ces types de chiffres sont comparables à ceux de Drake, bien que lorsque vous considérez qu’il s’agissait simplement d’un projet plein de restes, vous vous rendez vite compte qu’il s’agit d’une réalisation massive. À l’avenir, Drake cherchera à publier son nouveau projet Garçon amoureux certifié qui devrait être publié en janvier de l’année prochaine. Inutile de dire que l’artiste canadien a encore beaucoup à offrir à ses fans. Vaughn Ridley / Getty Images