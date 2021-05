Les balles volent dans la première bande-annonce de Gunpowder Milkshake

Ce matin apporte la première bande-annonce de Lait frappé à la poudre, un nouveau film d’action mettant en vedette une foule de femmes badass.

Je suis toujours à la recherche de nouveaux films d’action amusants et aujourd’hui, je devrais en mettre un autre sur votre radar si vous ressentez la même chose. La première bande-annonce de Lait frappé à la poudre (que STX a vendu à Netflix) est arrivé, montrant les nombreuses dames qui se déchaînent, des tonnes d’action et une tonne de plaisir:

Oui, je connais les comparaisons qui sont déjà faites… Je m’en fiche. Cela ressemble à une quantité folle de plaisir loufoque qui gardera un sourire sur mon visage tout le temps. Enregistre-moi.

Sam (KAREN GILLAN) n’avait que 12 ans lorsque sa mère Scarlet (LENA HEADEY), un assassin d’élite, a été forcée de l’abandonner. Sam a été élevée par The Firm, le syndicat du crime impitoyable pour lequel sa mère travaillait. Aujourd’hui, 15 ans plus tard, Sam a suivi les traces de sa mère et est devenue une féroce hit-woman.

Mais quand un travail à haut risque tourne mal, Sam doit choisir entre servir The Firm et protéger la vie d’une innocente fillette de 8 ans – Emily (CHLOE COLEMAN). Avec une cible sur le dos, Sam n’a qu’une seule chance de survivre: retrouver sa mère et ses associés mortels, les Bibliothécaires (MICHELLE YEOH, ANGELA BASSETT et CARLA GUGINO).

Ces trois générations de femmes doivent maintenant apprendre à se faire confiance, à tenir tête à The Firm et à leur armée d’hommes de main, et à soulever l’enfer contre ceux qui pourraient tout leur prendre.