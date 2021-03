Les avocats de Johnny Depp affirment qu’Amber Heard a menti au sujet d’un don de 7 millions de dollars en argent de divorce à une association caritative

Les avocats de Johnny Depp ont déclaré à la Cour d’appel que son ex-femme Amber Heard avait raconté un « mensonge calculé et manipulateur » lorsqu’elle affirmait avoir fait don du règlement de divorce de 7 millions de dollars (5 millions de livres sterling) à une association caritative.

Le pirates des Caraïbes star et son avocat Andrew Caldecott QC affirment maintenant disposer de « nouvelles preuves » que Heard n’a pas fait don de son règlement de divorce à une œuvre de bienfaisance.

Après la séparation du couple en 2016, Heard, 34 ans, a déclaré qu’elle partagerait les 7 millions de dollars entre l’hôpital pour enfants de Los Angeles et l’American Civil Liberties Union (ACLU).

Cela, selon le tribunal, aurait pu être « un faux plus pour elle » – car elle apparaîtrait comme une personne vertueuse et une victime – et « un faux moins pour lui ».