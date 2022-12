Les avez-vous déjà vus? Quels ont été les 3 séries et films les plus populaires sur Netflix en 2022

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la plateforme de streaming Netflix a révélé quels étaient ses films et séries les plus regardés de 2022, montrant dans une liste les productions avec le plus de vues dans son catalogue.

Quant à la série, il n’y a pas beaucoup de surprises, car la quatrième saison de »choses étranges » se classe à la première place, étant l’une des saisons les plus impressionnantes et celle qui a donné beaucoup de choses à raconter à ses téléspectateurs. Ce qui était surprenant, c’est l’arrivée de »Merlin », car malgré sa sortie récente, il a été placé en position 2.

En ce qui concerne les films, Netflix a réussi à faire » The Grey Man », mettant en vedette Ryan Gosling Oui Chris Evans, sera placé dans son film le plus regardé, étant une production classée comme la plus chère que la plateforme de streaming ait jamais réalisée. Nous avons ici une liste des séries et des films les plus regardés sur Netflix en 2022.

Les séries Netflix les plus populaires en 2022

Choses étranges Saison 4







En 2022, la nouvelle saison de la populaire série » Stranger Things » a été créée, laissant les enfants de Hawkins revoir face à une nouvelle menace connue sous le nom de Vecna. De plus, nous avons pu voir l’inclusion d’Eddie Munson, un nouveau personnage qui a conquis le cœur de tous les téléspectateurs.

La saison était divisée en deux parties, sa deuxième partie n’ayant que deux épisodes mais durant environ 2 heures chacune. Sans aucun doute, ces chapitres ont laissé la porte ouverte à ce qui sera la cinquième et dernière saison de « Stranger Things », dont la production a déjà commencé sur Netflix.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Découvrez quels ont été les jeux vidéo les plus joués en 2022

Merlin







série dérivée de locomotives addams dirigée par Tim Burtonoù l’on voit Jenna Ortega donner vie à Merlina Addams. A travers huit épisodes, on voit Merlina tenter de maîtriser ses capacités psychiques, en plus d’arrêter une vague de meurtres qui terrorise les habitants de la ville de Jericho.

En plus d’Ortega, la série a la participation de Catherine Zeta Jones comme Morticia Addams et Luis Guzman comme Homer Addams, ainsi que la participation de christina ricciqui a précédemment joué Merlina Addams dans les films »Los Locos Addams » de 1990.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer







Documentaire basé sur des événements réels qui raconte l’histoire de Jeffrey Dahmer, l’un des tueurs en série les plus impitoyables de tous les temps, avec l’acteur Evan Peters avec le rôle de l’assassin titulaire.

Deux semaines seulement après sa première, » Dahmer » est devenu l’un des plus grands succès de Netflix de tous les temps, accumulant plus de 300 millions d’heures regardées sur la plateforme, la mini-série ayant un total de 10 chapitres.

Films les plus populaires sur Netflix 2022

L’homme gris







thriller d’action réalisé par Anthony et Joe Russooù nous avons vu Ryan Gosling dans le rôle de Court Gentry, un agent vétéran de la CIA qui est trahi par sa propre agence, après quoi il est chassé à mort par un ancien collègue nommé Lloyd Hansen, joué par Chris Evans.

La production a commencé en 2020 lorsqu’il a été annoncé que les frères Russo réaliseraient le film, responsable de l’énorme succès de » Avengers : Endgame ». À l’heure actuelle, il est connu comme la bande la plus chère sur laquelle Netflix a travaillé, comptant également sur la participation de Ana de Armas et Régé-Jean Page.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Chainsaw Man, Spy x Family ? Quels ont été les anime les plus regardés en 2022

Le projet Adam







L’acteur Ryan Reynolds Il a joué dans le film de science-fiction de Netflix « The Adam Project », dans lequel nous voyons l’acteur comme un voyageur temporel coincé dans une chronologie où il rencontre une version plus jeune de lui-même.

Le film a également des éléments d’aventure, d’action et de comédie, avec la participation de grands acteurs dans son casting tels que Katherine Kenner, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Braxton Bjerken, Alex Mallari Jr., Lucie Guest et Jeesica Bodenarek.

cœurs brisés







Un drame romantique qui a été créé sur Netflix en 2022 et réalisé par Elizabeth Allen Rosenmbaum. Son histoire est centrée sur une chanteuse en herbe nommée Cassie et un Marine nommé Luke qui tombent amoureux après avoir prétendu être mariés pour la commodité de leurs besoins personnels.