Les aventuriers de l’arche perdue est Indiana Jones chapitre 24, voici ce qui s’est passé avant

La carrière à l’écran d’Indiana Jones a commencé avec le bien-aimé de Steven Spielberg Les aventuriers de l’arche perdue en 1981. Dans le film, l’archéologue Indiana Jones est recrutée par l’armée américaine pour trouver l’Arche biblique de l’Alliance, qui a été mentionnée dans les communications nazies interceptées. Les Allemands pensent que récupérer l’artefact rendra leurs armées invincibles et leur permettra de gagner la guerre. Après une aventure à travers le monde allant du Népal au Caire, Indiana Jones est capable de récupérer l’arche et d’empêcher les nazis d’utiliser son incroyable pouvoir.

Depuis lors, l’archéologue globe-trotter et lanceur d’armes a engendré une énorme franchise de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo et de suites. Bien qu’une bonne partie de ce média se déroule après les débuts au cinéma d’Indiana, le fait est que d’une certaine manière, la vie d’Indiana Jones a toujours été liée à l’archéologie, et s’assurer que les reliques puissantes restent hors des mains de ceux qui voudraient les utiliser à des fins malveillantes. L’histoire d’Indiana Jones commence véritablement dans le Les Chroniques du Jeune Indiana Jones, où les fans peuvent suivre le personnage principal qui passe d’un jeune garçon curieux au héros d’action emblématique que les téléspectateurs voient dans les films.

Les Chroniques du Jeune Indiana Jones

Les Chroniques du Jeune Indiana Jones est une série limitée qui suit la vie d’Indiana Jones à plusieurs moments clés avant ses apparitions au cinéma. Dans l’émission télévisée, Indiana Jones se souvient de ces divers épisodes comme sur un homme plus âgé vivant à New York en 1993, où diverses conversations dans sa vie quotidienne lui rappellent ses jeunes années et l’incitent à raconter ses histoires. Les histoires d’Indiana commencent quand il était un jeune garçon, accompagnant les expéditions archéologiques de son père, et culminent avec le départ d’Henry Jones Jr. pour s’inscrire à l’université dans l’espoir de faire de sa fascination archéologique la carrière prolifique que les fans ont appris à aimer à travers les films.

Henry Jones Jr. enfant

A la fin des années 1800, Indiana Jones est né de son père, Henry Jones Sr. et de sa femme, Anna. Henry Jones Sr. était professeur d’archéologie à l’Université de Princeton, et son travail exigeait souvent qu’il se rende sur divers sites de fouilles. Pendant ce temps, il emmènerait Indy et Anna avec lui, exposant le jeune garçon à plusieurs érudits prolifiques et personnages importants de l’histoire, tels que Lawrence d’Arabie. Le jeune Indiana a suivi, a découvert le monde antique de manière pratique et s’est même lancé dans quelques aventures avant d’atteindre la puberté. Peut-être le plus notable étant le premier ; se déroulant dans une fouille archéologique en Égypte, le jeune garçon, avec l’aide de quelques adultes, met un terme à une série de meurtres sur le site de fouilles destinés à effrayer les archéologues et à laisser le site mûr pour le pillage de tombes. Avec son esprit curieux et sa soif d’aventure, un jeune Indiana Jones a commencé son voyage à travers le monde.

Indiana Jones le soldat

Après la mort de sa mère, un adolescent de l’Indiana et son père ont beaucoup déménagé et leurs relations sont devenues de plus en plus tendues. Au cours de ce qui était probablement une étape de rébellion chez les adolescentes, Indiana Jones quitte le lycée et se retrouve à voyager au Mexique pour rejoindre brièvement la Révolution mexicaine. Pendant ce temps, il rencontre Rémy Baudouin et le couple devient de fidèles amis. Après la révolution, le couple voyage en Europe et s’engage dans l’armée belge pendant la Grande Guerre. Pendant son temps dans la Grande Guerre, Indiana Jones a combattu sur les lignes de front, a servi comme coursier et a rencontré des personnalités de grande renommée, telles que Charles De Gaulle, Ernest Hemingway et le baron Manfred von Richthofen, le baron rouge.

Indiana Jones l’espion

Finalement, Indy et Remy se sont lassés du danger auquel ils étaient confrontés en première ligne. Comme le couple sentait qu’ils risquaient constamment leur vie pour peu d’impact sur la guerre elle-même, ils ont choisi de s’enrôler dans les services de renseignement français et sont devenus des espions. Indy se retrouvait maintenant loin derrière les lignes ennemies, faisant de son mieux pour recueillir des renseignements et les rendre aux alliés dans l’espoir de changer la guerre. Pendant ce temps, il a eu de nombreux contacts étroits avec la police secrète allemande, qui était toujours à ses trousses. À la fin de la guerre, Indy a tenté de retrouver un artefact disparu ayant appartenu à Alexandre le Grand, a eu une rencontre traumatisante avec le surnaturel en Transylvanie et a même pu assister à la conférence de paix de Paris.

Indiana Jones l’étudiant lié au collège

Indiana est ensuite rentré chez lui et a poursuivi ses études collégiales en archéologie à l’Université de Chicago. Pendant ce temps, il travaillait comme serveur dans un restaurant, et son colocataire n’était autre qu’Eliot Ness. Lorsque l’un des propriétaires du lieu de travail d’Indiana est violemment assassiné, Indiana et Eliot Ness résolvent le mystère et, en cours de route, se font un ennemi d’Al Capone, qui était un petit gangster à l’époque. Indy parvient à garder la tête baissée et à terminer ses études, prenant parfois des emplois d’été qui l’exposent à un Hollywood naissant et à d’autres parties des années 1920. Une fois son diplôme en poche, Indiana Jones est devenu un véritable archéologue.

Indiana Jones le professeur

À partir de là, Indiana Jones commence à enseigner et à participer à des fouilles archéologiques et à des aventures de cape et d’épée après avoir été employé par l’université fictive Marshall. Notamment pendant ce temps, Indy parvient à retourner sur le site de sa première aventure, l’Égypte, et tente de suivre la piste de l’ Eyeil du paon, le trésor prisé d’Alexandre le Grand. Pendant ce temps, Indy a également eu plusieurs accrochages avec le mystérieux « Suits » du gouvernement américain, un groupe d’intérêt spécial qui a collecté et caché en toute sécurité des reliques puissantes et dangereuses dans le Hangar 51 (bien qu’Indy ne verrait jamais l’endroit jusqu’à ce qu’il soit à l’écran débuts dans Le royaume du crâne de cristal).

Indiana Jones et le Temple maudit

En 1935, un an avant les événements de Les aventuriers de l’arche perdue, Indy obtient enfin une avance intéressante sur l’ Eyeil du paon. Comme nous l’avons vu dans le long métrage Indiana Jones et le Temple maudit, qui marque la première véritable aventure d’Indiana Jones sur grand écran, apparemment, le bijou est en possession d’un seigneur du crime de Shanghai, et il est prêt à l’échanger contre un artefact différent Indy doit se procurer. Une fois l’affaire détériorée, Indy, son acolyte Short Round et le chanteur de club Willie se retrouvent en Inde, où ils trouvent un village opprimé par un culte de voyous abusant du pouvoir d’une série de pierres sacrées. Après avoir vaincu le culte et s’être séparé de ses amis, Indy rentre chez lui, où il commence finalement à suivre diverses pistes indiquant l’existence d’une idole dorée Chachapoyan parfaitement intacte, cachée au plus profond de la jungle péruvienne…

