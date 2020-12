"Les aventures effrayantes de Sabrina": La bande-annonce annonce un destroyer mondial

Il est temps de dire au revoir: la saison 4 de « Chilling Adventures of Sabrina » sera la dernière apparition de la sorcière adolescente. Dans les huit derniers épisodes, Sabrina fait face à des horreurs qui pourraient non seulement signifier la fin de Greendale, mais aussi la chute du monde entier. Mais la fille de Lucifer est prête à relever le défi dans la nouvelle bande-annonce comme d’habitude.

La soi-disant terreur eldritch, également connue sous le nom de terrifiants effrayants, menace la vie de la sorcière et du monde humain dans la saison 4. Afin de la vaincre, Sabrina reçoit non seulement le soutien de sa famille, de ses amis et du cercle des sorcières, mais aussi de son sosie de l’enfer.

Un soutien incroyable pour le père Blackwood

Comme d’habitude, le cousin Ambrose met les sorcières en scène: « Les horribles êtres étranges sont des êtres anciens. Ce sont des destructeurs du monde. Mais nous croyons qu’il y en aura d’autres étranges. Et tout culmine avec l’apparition du vide. Et c’est la fin de tout », le sorceleur annonce de façon inquiétante dans le clip. En même temps que les Terreurs Eldritch, le Père Blackwood est de retour, qui veut changer la réalité avec l’aide des êtres.

Sabrina revient – au format bande dessinée

Cela ressemble à une fin digne de « Chilling Adventures of Sabrina ». La série est basée sur les bandes dessinées Archie du même nom, qui est un redémarrage sombre de la série « Sabrina the Teenage Witch ». Le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa aurait eu suffisamment de contribution pour une saison 5. En cela, il a prévu un croisement avec la série Netflix « Riverdale ». Cela ne se fera pas comme prévu en format série, mais sous forme de bande dessinée.