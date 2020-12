Les aventures de Buck Wild de la série Spinoff de l’Âge de glace arrivent sur Disney +

Les annonces massives de la journée des investisseurs de Disney ont coulé pendant des heures, de tous les principaux labels du studio. L’une des annonces les plus petites, peut-être, concernait un spin-off d’une franchise animée née de sa récente acquisition, 20th Century Studios. Les films d’animation du Âge de glace La franchise a réussi à elle seule, si ce n’est selon les normes d’animation de Disney. Un spin-off de cette série, L’âge de glace: les aventures de Buck Wild obtiendra une première exclusive sur Disney +.

The Ice Age Adventures of Buck Wild est le prochain opus de la franchise Ice Age de 20th Century Studios. Il met en vedette trois personnages préférés: les frères farceurs possum Crash et Eddie, et la belette barbouillette Buck exprimée par @simonpegg. Venir @DisneyPlus début 2022. – Disney (@Disney) 10 décembre 2020

On sait très peu de choses sur la Âge de glace Les histoires, autres que la série, seront centrées sur les frères farceurs possum, Crash et Eddie, et la fouine flamboyante, Buck – l’inspiration du titre. Simon Pegg reviendra dans le rôle de Buck, mais d’autres nouvelles de casting n’ont pas encore été publiées. La série devrait sortir début 2022. Âge de glace est la rare franchise d’animation très réussie au sein de l’empire Disney qui n’est PAS une série de films d’animation Disney ou connexe.

L’original Âge de glace est sorti en 2002, avec L’âge de glace: la fusion suivi en 2006, L’Âge de glace: l’aube des dinosaures sortie en 2009, L’ère glaciaire: dérive continentale en 2012, et Ice Age: Cours de collision apparaissant en 2016. La série présente le travail vocal de Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary et Chris Wedge, qui ont été les seuls membres de la distribution de voix qui reviennent régulièrement. En tout, la franchise a généré bien plus de 6 milliards de dollars de revenus, ce qui en fait l’une des franchises les plus rentables de tous les temps, attrapant presque les films de la série DC Extended Universe (DCEU) et l’une des séries d’animation non-Disney les plus rentables de histoire. Bien que la série utilise un style d’animation très différent de tous les films d’animation Disney (ou sous-étiquette), il s’agit d’un joyau d’animation rare d’un studio non Disney et d’un des titres de la famille 20th Century Studio acquis.

Outre les 5 longs métrages, l’univers a donné lieu à plusieurs courts métrages, dont Parti noisette, Pas de temps pour les noix, Survivre à Sid, Crack-up continental de Scrat, Crack-up continental de Scrat: partie 2, Scrat-tastrophe cosmique et Scrat: espacé, qui se sont largement concentrés sur Scrat, l’écureuil bien-aimé qui passe désespérément et obstinément son temps à travers toutes sortes de défis, à essayer de stocker ses glands. En 2016, avant l’acquisition de Disney, Galen T. Chu, codirecteur de Ice Age: Cours de collision et un élément essentiel du département d’animation sur plusieurs des autres films, a révélé qu’il y avait des idées pour un prochain épisode, mais peu de choses ont été dites après l’acquisition de Disney sur la probabilité d’un 6e long métrage d’animation.

Si Disney peut réussir avec les titres et les franchises achetés lors de l’acquisition du 20e siècle, cela renforcera son bilan déjà extrêmement impressionnant d’intégration réussie d’acquisitions de contenu majeures, qui ont également inclus Pixar (2006), Marvel (2009) et Lucasfilm ( 2012). Avec la digestion de ces transactions majeures, y compris le 20e siècle, Disney a créé l’archive de contenu la plus grande et la plus populaire au monde pour la publier dans ses propriétés de streaming (y compris Disney + et Hulu, qui seraient sur la voie de la fusion. ).

Au-delà de l’énorme bibliothèque, cependant, se trouve le réservoir presque inconcevablement vaste de propriété intellectuelle, à travers les titres, les franchises, les personnages et les histoires que Disney + peut exploiter pour des préquels, des suites et des retombées. L’âge de glace: les aventures de Buck Wild n’est que la dernière lueur de preuve que Disney peut héberger le groupe de conteurs le plus créatif et le plus énergique disponible, déjà au travail acharné dans les mines de Disney produisant du contenu comme autant de nains assidus de la renommée de Blanche-Neige.

