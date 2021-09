Les Avengers sont-ils de retour ? Kevin Feige a la réponse

Depuis des décennies merveille c’est une grande entreprise de super-héros. Dans les années 60, Stan Lee a sorti les premières bandes dessinées de ces histoires qui, lorsqu’elles ont atteint l’industrie cinématographique, sont devenues une grande rage. Bien que les plus emblématiques et les plus importants de cette création soient les Avengers, qui peuvent avoir des alliés et des ennemis, mais ce sont eux qui se sont toujours démarqués.







Cependant, tout ce qui commence se termine et il en est de même avec cette bande de héros. En 2019 merveille Il a clôturé sa phase trois avec Avengers: Endgame, éliminant ces personnages légendaires. Bien que, avec cela, de nombreux super-héros qui semblaient secondaires aient eu un certain rôle. En fait, le grand test est le nombre de séries que le MCU a créées cette année sur Disney Plus.

Dans ceux-ci, Falcon, The Winter Soldier, Loki, Wanda et Vision sont considérés comme les protagonistes exclusifs de différentes histoires. Mais, malgré tout, les Avengers restent inoubliables pour les vrais adeptes de merveille. A tel point que l’idée d’un retour en a excité plus d’un. Et, pour cette même raison, Kevin Feige, le président de l’étude, a donné une interview dans laquelle il a précisé quand ils ont prévu un retour.

Les Avengers avec Kevin Feige. Photo : (Getty)



Alors que ce ne sera pas la même chose puisqu’en phase finale Iron Man, Black Widow et Captain America se sont dit au revoir, maintenant un autre groupe pourrait arriver pour les remplacer. Dans la série et dans les films qui font partie de la phase quatre, de nouveaux héros sont créés, qui sont les mêmes qui pourraient intégrer cette nouvelle ère des Avengers.

Cependant, il convient de noter que cette nouvelle version sera en attente puisque, Selon Kevin Feige, le plan est de ne le sortir qu’en 2025. Le lancement d’Avengers 5 est dans l’esprit du grand patron de merveille, mais une fois qu’un bon réseau d’histoires est réalisé entre les phases 4, qui ne font que commencer, et 5, qui n’est pas encore en cours. A tel point que, dans des moments plus précis, cela se traduirait par un travail de quatre ans.