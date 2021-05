Les Avengers reviennent-ils? C’est ce que l’on sait

Que ce soit une saga ou une franchise, tout comme il y a un début, il y a aussi une fin et merveille J’étais très clair à ce sujet. C’est pourquoi, après des années à profiter de The Avengers, ils ont décidé en 2019 de lancer Avengers: endgame, en suivant également l’idée originale des bandes dessinées de Stan Lee.

Cependant, l’acte de le fermer avec la mort de Black Widow et d’Iron Man n’était pas tout bon pour merveille. Est-ce que les fans n’étaient pas satisfaits de la perte de deux des héros les plus reconnus et, moins encore, lorsque Captain America a décidé de revenir à son époque pour mettre fin à sa vie avec son grand amour, Peggy Carter.







Et, pour ajouter au mécontentement des fidèles du MCU, la pandémie est arrivée en 2020 et aucun des films prévus pour cette année n’a pu sortir. À tel point que le retour de Scarlett Johansson en tant que Black Widow dans son propre film est, désormais, l’un des plus attendus et n’arrivera, de manière hybride, en salles et Disney Plus, que le 9 juillet.







Mais ce que l’on attend le plus de ce film, c’est qu’en plus de revoir Johansson en tant que protagoniste, il a également été divulgué que Steve Rogers de Chris Evans apparaîtra dans la scène post-crédits. Cependant, il y a quelques heures à peine, on savait que Black Widow pourrait être le coup d’envoi pour ouvrir la porte à une nouvelle version de The Avengers!

Laissant de côté ceux qui ont disparu après avoir sauvé le monde de Thanos, merveille J’aurais pensé à introduire dans le long métrage Black Widow des justiciers bien-aimés dans les bandes dessinées appelés Winter Watch, qui sont considérés comme les Avengers russes. C’est David Harbour, qui donne vie à Red Guardian dans le prochain film de la franchise, qui, via son compte Instagram, a ouvert la voie à ce qui est à venir.

Afin de promouvoir la nouvelle affiche du film Scarlett, l’acteur a écrit: «Ursa, Yelena, Nat, CD, Sputnik, moi-même et le reste de la Winter Watch sommes impatients de partager avec vous un sac de pop-corn et un grand écran dans un théâtre en juillet.». Et, la mention d’Ursa Major est la plus importante car c’est un mutant avec la capacité de devenir un ours géant qui, s’il apparaît dans Black Widow, serait le premier du genre à traverser l’univers cinématographique de merveille.