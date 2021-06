Les Avengers de Marvel permettront bientôt à tout le monde de jouer le même super-héros sur PS5, PS4

Après avoir fait une grosse chanson et dansé plus tôt dans l’année, Marvel’s Avengers permettra bientôt à tout le monde de jouer le même super-héros en ligne s’ils le souhaitent. Cette fonctionnalité a été temporairement activée dans l’événement Tachyon Anomaly, mais le développeur Crystal Dynamics a confirmé qu’il s’agirait d’un ajout permanent dans une prochaine mise à jour.

« En raison de vos commentaires, nous activons en permanence la possibilité de jouer plusieurs du même héros pendant le matchmaking et lors de la formation d’équipes d’attaque », a déclaré la société. « L’énergie Tachyon dans le monde a atteint un niveau où la sélection des héros est toujours similaire à l’événement d’anomalie Tachyon. Nous aurons plus d’informations sur ces fonctionnalités plus tard en juillet.

Le mois prochain verra également la sortie de nouvelles tenues inspirées de Marvel Cinematic Universe, ainsi que l’événement Omega Level Threat, qui est présenté comme le « contenu le plus difficile à ce jour ». Cela précédera la mise à jour de War for Wakanda qui est prévue en août, et au-delà de cela, le développeur a promis « une autre feuille de route dans un mois ou deux », qui pourrait potentiellement inclure des informations sur Spider-Man.