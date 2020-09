"les Avengers De Marvel" Guide Multijoueur: Comment Jouer En Coopération

Strictement parlant, le jeu d’action « Marvel’s Avengers » se compose de deux jeux: une campagne solo et un mode multijoueur dans lequel vous battez des adversaires en ligne en coopération avec d’autres joueurs. Cependant, ce n’est pas complètement transparent et bien expliqué. Notre guide vous aide.

Là où de nombreux jeux de service tentent de trouver un équilibre entre le mode solo et le mode multijoueur, « Marvel’s Avengers » facilite les choses: il y a une campagne que vous jouez en solo et la soi-disant « Avengers Initiative », derrière laquelle le Cache le mode multijoueur jusqu’à quatre joueurs. Vous pouvez sélectionner les deux modes depuis le début dans le menu principal du jeu. Vous n’êtes pas obligé de jouer à la campagne d’histoire pour jouer en multijoueur! Si vous voulez vous battre avec deux, trois ou quatre amis, vous devriez considérer quelques aspects.

Suivez-moi! Mme Marvel ouvre la voie, Hulk et Iron Man suivent.

Liez votre compte Square Enix

Pour jouer au mode multijoueur de « Marvel’s Avengers », vous avez besoin d’un compte chez l’éditeur Square Enix. Lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, le jeu vous indique que vous devez créer le compte. Ensuite, vous le liez à votre compte Steam ou Stadia, à votre compte Xbox ou PSN. Suivez les instructions à l’écran, scannez le code QR affiché ou accédez directement au site Web correspondant. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois, vous pouvez le faire à tout moment en allant dans l’onglet « Légal » du menu des paramètres.

Remarque Le mode solo de « Marvel's Avengers » fonctionne également sans compte Square Enix lié. Vous pouvez également jouer aux missions multijoueurs hors ligne avec des compagnons IA à vos côtés. Cependant, vous n'obtiendrez aucun nouveau héros ni aucune mise à jour sans compte associé.

Démarrez « Avengers Initiative » et acceptez les spoilers

Si vous cliquez sur « Avengers Initiative » dans le menu principal, un avertissement de spoiler apparaîtra: Les événements du multijoueur sont situés après la campagne d’histoire dans laquelle vous en tant que Kamala Khan rassemblez les membres des Avengers. Si cela ne vous dérange pas que la fin de l’histoire soit anticipée, vous pouvez démarrer le mode sans campagne terminée. Nous (et les développeurs) recommandons de jouer la campagne à l’avance, mais vous êtes libre de choisir dès le début.

La campagne d’histoire de Marvel’s Avengers est un moment fort, mais vous pouvez toujours l’ignorer pour le multijoueur.

Sélection de mission à la table de déploiement

Pour accéder aux missions multijoueurs, vous devez d’abord terminer un petit tutoriel de combat. Après cela, vous avez la table des tâches à votre disposition, où vous pouvez sélectionner et démarrer des missions. Sélectionnez une mission, choisissez un héros et ajoutez jusqu’à trois amis à votre match en cliquant sur les champs libres sous votre étiquette de nom de personnage. Alternativement, vous pouvez utiliser le matchmaking automatique pour être connecté à d’autres joueurs aléatoires. Pour ce faire, attendez que les champs libres soient remplis. Vous pouvez démarrer la mission à tout moment, les emplacements restés vides sont alors automatiquement remplis de compagnons IA.

Départ: Les Avengers approchent du but de la mission.

Remarque: chaque héros ne peut apparaître qu’une seule fois par mission – vous ne pouvez donc pas démarrer la coopération avec trois amis en tant qu’escadron de vol Iron Man. Et: Vous devez constituer votre équipe avant le début de la mission. Une fois déployé, aucun joueur ne peut participer – « Marvel’s Avengers » n’a actuellement pas de fonction « drop in » pour le renforcement spontané dans une mission en cours.

« Marvel’s Avengers » a-t-il un écran partagé ou une coopérative de canapé?

« Marvel’s Avengers » ne peut être joué qu’en ligne en multijoueur. Chaque joueur a besoin de son propre PC ou console et d’un compte Square Enix. Le mode multijoueur ne fonctionne pas sur un seul appareil et sur le même écran (« canapé co-op »). Il n’y a pas non plus de fonction d’écran partagé.

Quatre d’entre eux, les Avengers abattent tous les ennemis.

