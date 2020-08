Les avantages du Chromebook incluent désormais le service Stadia de Google

Google a généralement offert un certain nombre d ‘«avantages» à ceux qui ont acheté son matériel, y compris les Chromecast, les Chromebooks et les téléphones Pixel. Les utilisateurs ont remarqué vers le 1er août que la société mettait un abonnement à court terme à son service Stadia à la disposition de ceux qui achetaient un Chromebook.

En fait, l’achat d’un Chromebook comporte deux avantages Stadia. Le premier offre une réduction de 20 $ sur l’achat de la Stadia Premiere Edition, qui remplace essentiellement le matériel de jeu en nuage Stadia Founder’s Edition qui a été lancé et presque immédiatement épuisé. Mais comme le souligne le deuxième avantage, vous n’avez même pas besoin du matériel Premiere Edition: les Chromebooks sont désormais livrés avec trois mois de Stadia Pro, le service de jeu en nuage Stadia. (Engadget avait précédemment signalé les nouveaux avantages Stadia.)

Sachez qu’il s’agit d’un essai. À l’expiration de la période de service de trois mois, vous serez inscrit à Stadia Pro pour 9,99 $ par mois. De plus, vous devrez posséder un Chromebook sorti en juin 2017 ou une version ultérieure.

IDG / Hayden Dingman Le service Stadia de Google vous permet de jouer à des jeux que vous possédez déjà via le cloud de Google.

Les deux accords sont répertoriés parmi les avantages publics que Google annonce aux acheteurs de Chromebook. Étant donné que ces avantages vont et viennent, il vaut la peine de les vérifier lorsque vient le temps d’envisager un Chromebook. Cependant, ce sont généralement des offres qui vous incitent à dépenser plus sur le long terme, par exemple sur un abonnement. Par exemple, Google offre pour un an de son service Google One (normalement 1,99 $ / mois) qui augmente le stockage cloud disponible de 100 Go supplémentaires. Il existe également une offre pour obtenir 100 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois, et une offre de trois mois pour Disney +.

D’autres avantages autonomes valent également le détour: des jeux comme Fallout Shelter, The Elder Scrolls: Legends et Stardew Valley, et des applications comme Calm et Duet Display.

Les Chromebooks offrent déjà la possibilité d’exécuter des applications Chrome ainsi que des applications Android. Avec les ajouts récents de la prise en charge de Linux et même de Windows pour certains Chromebooks d’entreprise, il est possible qu’un seul appareil puisse exécuter quatre systèmes d’exploitation différents. Et quand vous avez terminé, que diriez-vous de certains jeux Stadia Pro?

