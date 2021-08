Les avantages de Tom Holland pour son travail

Puzzle 1000 Pièces Tom Holland Affiches Bois Jouets pour Adultes Jeu De Décompression Gt19Kp(38 * 26cm)

1.Jigsaw puzzle 1000 pièces: Faites vibrer et défiez votre famille et vos amis en reconstituant cet incroyable puzzle de 1000 pièces.Taille (38X26cm) Matériel: papier,Un passe-temps idéal pour que tout le monde puisse en profiter! Donnez-vous une chance de développer une relation plus étroite avec les autres et de créer une atmosphère joyeuse Matériel:. Une affiche complétée pour aider à la scie sauteuse. Accrochez-le pour référence pendant que vous travaillez sur votre puzzle! 2. Puzzles assemblés: les puzzles peuvent calmer l'esprit et déclencher un état de méditation créatif. Ils utilisent notre créativité pour reconnecter le cerveau et faire des «connexions» le jeu parent-enfant le plus précieux. Jeu intellectuel pour adultes et enfants. Bon choix pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël. 3.【Avantages des puzzles】 Améliorer la coordination œil-main et développer des compétences en résolution de problèmes, une pensée logique et une capacité de patience; Une excellente façon de se connecter avec les membres de la famille et les amis pour développer une relation plus étroite; Un excellent outil de méditation et anti-stress 4. Puzzles assemblés: les puzzles peuvent calmer l'esprit et déclencher un état de méditation créatif. Ils utilisent notre créativité pour reconnecter le cerveau et faire des «connexions» le jeu parent-enfant le plus précieux. Jeu intellectuel pour adultes et enfants. Bon choix pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël. 5.【Support des pièces manquantes】 Si vous constatez qu'il vous manque une pièce de votre puzzle, n'hésitez pas à nous contacter, nous le remplacerons par un puzzle de la même image sans question ni qualification.