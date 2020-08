Les autorités ont déjà été informées. Porsche enquête sur la conduite du moteur

Porsche aurait ouvert une enquête interne pour clarifier ses soupçons sur une éventuelle manipulation de ses moteurs à essence. La nouvelle est avancée par les médias spécialisés européens, ajoutant, sur la base des déclarations d’un porte-parole de la marque, que le problème ne concernera que les moteurs développés entre 2008 et 2013.

Selon le Bild am Sonntag, Porsche a déjà mis en garde l’Autorité fédérale allemande de l’automobile et des transports, KBA, et le parquet de Stuttgart, ainsi que les autorités américaines. Ce dernier, responsable de l’un des marchés les plus importants de la marque Zuffenhausen.

Dans ces contacts, ajoute Automotive News Europe, les responsables de Porsche auront fait part de leurs soupçons concernant des modifications illégales de logiciels et de matériel, qui pourraient affecter non seulement le système d’échappement, mais également divers composants du moteur.

«Porsche revoit régulièrement et en permanence les examens techniques et réglementaires liés à ses véhicules», a commencé par annoncer un porte-parole de l’entreprise, ajoutant que «c’est précisément à la suite de ces analyses internes que Porsche a identifié certains problèmes et, de manière proactive et comme vous l’avez fait dans le passé, vous avez immédiatement prévenu les autorités ».

Toujours selon le même porte-parole, ces problèmes se posent centrés sur des modèles plus anciens, laissant l’idée, selon le constructeur, que la gamme actuelle peut être exempte de problèmes.

Quant aux modèles susceptibles d’avoir été affectés, Bild am Sonntag avance que l’enquête se sera concentrée sur les moteurs développés entre 2008 et 2013, et qu’ils ont été appliqués dans les versions de ces années des modèles Panamera et 911.

Toujours selon le même journal, Porsche a déjà commencé à approcher les employés, passé en revue plusieurs protocoles, en plus d’analyser des centaines de milliers d’e-mails, en essayant de trouver des indices qui expliquent la situation.

Dans le même temps, la KBA a également ouvert une enquête sur cette affaire.

