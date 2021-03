Les autorités britanniques enquêtent sur l’App Store d’Apple pour craindre que son rôle dominant étouffant la concurrence

05 mars 2021 09:10:13 IST

Les autorités britanniques ont ouvert une enquête sur l’App Store d’Apple, craignant de jouer un rôle dominant qui étouffe la concurrence et nuit aux consommateurs. L’Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré jeudi qu’elle enquêtait sur des «violations présumées du droit de la concurrence» par Apple. L’annonce ajoute au contrôle réglementaire de la plate-forme de distribution d’applications du fabricant d’iPhone, qui fait également l’objet de trois enquêtes antitrust par la Commission exécutive de l’Union européenne. Apple a déclaré que l’App Store était «un endroit sûr et de confiance pour les clients» et une «excellente opportunité commerciale pour les développeurs».

L’enquête a été déclenchée en partie par des plaintes de développeurs d’applications selon lesquelles Apple ne leur permettra de distribuer leurs applications qu’aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad via l’App Store. Les développeurs se sont également plaints du fait que la société exigeait que tout achat d’applications, de modules complémentaires ou de mises à niveau soit effectué via son système Apple Pay, qui facture jusqu’à 30% de commission.

« Des millions d’entre nous utilisent des applications chaque jour pour vérifier la météo, jouer à un jeu ou commander des plats à emporter », a déclaré Andrea Coscelli, PDG de l’autorité, dans un communiqué. «Ainsi, les plaintes selon lesquelles Apple utilise sa position sur le marché pour définir des conditions qui sont injustes ou peuvent restreindre la concurrence et le choix – ce qui peut entraîner des pertes pour les clients lors de l’achat et de l’utilisation d’applications – justifient un examen minutieux.»

Le chien de garde a déclaré qu’il examinerait si Apple a une «position dominante» dans la distribution d’applications pour les appareils Apple au Royaume-Uni et, si tel est le cas, si l’entreprise «impose des conditions injustes ou anticoncurrentielles aux développeurs» qui se traduisent par moins de choix ou des prix plus élevés pour les consommateurs qui achètent des applications et plus.

Apple a déclaré qu’il était impatient d’expliquer ses directives sur l’App Store au chien de garde britannique.

«Nous croyons en des marchés prospères et compétitifs sur lesquels toute bonne idée peut prospérer», a déclaré la société par e-mail. «L’App Store a été un moteur de succès pour les développeurs d’applications, en partie à cause des normes rigoureuses que nous avons en place – appliquées de manière équitable et égale à tous les développeurs – pour protéger les clients contre les logiciels malveillants et empêcher la collecte de données effrénée sans leur consentement.»

