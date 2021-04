Les autocollants pour ceux qui se font vacciner sont arrivés sur WhatsApp: ce qu’ils sont et comment les obtenir

À partir d’aujourd’hui, sur WhatsApp, il est possible d’exprimer le vôtre soutenir la cause des vaccins Covid-19 en utilisant une fonctionnalité très appréciée par certains utilisateurs: le autocollants dans les conversations. La plateforme de messagerie instantanée a récemment annoncé l’arrivée d’un nouvel ensemble d’autocollants conçus pour communiquer facilement à leurs contacts leur confiance dans cette puissante défense contre la propagation de la pandémie.

Le package a été créé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé et contient 20 autocollants différents avec lesquels vous pouvez instantanément communiquer votre position sur les vaccins Covid-19 à vos amis, parents et connaissances. Certains des autocollants sont définitivement génériques, mais d’autres montrent médecins au travail, flacons et seringues avec préparations, un calendrier avec le rendez-vous pour la dose à recevoir, les voyages qui reprennent, et d’autres concepts liés à la fois aux campagnes d’administration lancées à travers le monde, et aux perspectives rouvertes par la vaccination de masse.

L’initiative qui a fait ses débuts aujourd’hui sur WhatsApp est associée aux nouveaux cadres pour les photos de profil qui arrivent sur Facebook et qui permettront aux utilisateurs de communiquer immédiatement à leurs amis qu’ils ont déjà reçu le vaccin ou qu’ils ont l’intention de le faire. Les deux nouveautés sont destinées à aider même les plus sceptiques à donner une chance aux vaccins anti Covid-19: là où les preuves scientifiques n’atteignent pas – c’est la thèse de l’OMS et du groupe Facebook – la persuasion passive exercée par la majorité silencieuse des utilisateurs des deux plateformes avec des photos de profil et des autocollants peut arriver.

Comment utiliser des autocollants sur les vaccins WhatsApp

Les autocollants de vaccins peuvent être téléchargés et utilisés comme des packs d’autocollants normaux. Pour les trouver, ouvrez simplement une conversation, appuyez sur le bouton bouton emoji, toucher le symbole de l’autocollant dans le sélecteur qui apparaît en bas de l’écran puis appuyez sur la touche + présent à droite, qui vous permet d’ajouter de nouveaux packs d’autocollants à ceux déjà utilisables. La nouvelle collection s’appelle Vaccins for All et fait partie des premières à être sélectionnée: en choisissant de Installez-le, vous l’aurez disponible avec tous les autres autocollants déjà sélectionnables.

