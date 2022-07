Les auteurs de Rohan M travaillent sur plusieurs MMORPG, dont l’un est un jeu en ligne de classe AAA à gros budget

Le site officiel de NX3 Games a récemment été mis à jour. C’est arrivé pour une raison – ils ont décidé de le mettre à jour afin de présenter leurs nouveaux jeux en développement.

Et l’un d’eux est un MMORPG AAA à gros budget. Il est prévu de sortir sur PC et consoles.

La première chose à noter est le projet C – le jeu est un métaverse où les joueurs devront collecter toutes sortes d’animaux de compagnie. Les graphismes sont cartoonesques. Les équipes Naver Jet et ZEPETO sont responsables du développement.

Vient ensuite Project M5 – un représentant inhabituel du genre MMORPG, combinant des éléments d’action et Metroidvania.

Le style général, les visuels et les graphismes – tout ressemble à un décor de conte de fées. La principale caractéristique est le « défilement latéral » et plus d’une centaine d’emplacements.

Le prochain jeu du genre MMORPG est Project Avatara. Il s’agit d’un jeu en ligne hardcore basé sur le modèle Play-to-Eart avec la technologie blockchain.

Le gameplay ici se résume à la lutte sans fin des joueurs pour les ressources. Les avatars NFT agissent en tant que personnages principaux et acteurs.

Vient ensuite le MMORPG Project T. Il présente un cadre basé sur la mythologie scandinave. L’objectif principal est de développer le personnage.

Le moteur est Unity. Cependant, avec tout, apparemment, le jeu sera créé en mettant l’accent sur le gameplay occasionnel.

Le plaisir commence avec le MMORPG Project L. Dans ce jeu, les développeurs promettent qu’ils réaliseront la meilleure qualité de graphismes – grâce à l’utilisation de la numérisation 3D et de la technologie LOD.

De plus, ils promettent un nombre abondant de personnages de jeu uniques et des batailles majeures entre joueurs pour la domination du monde. En fait, ils préparent un tout nouveau projet IP.

Pour compléter la liste des jeux en développement, MMORP Project Z, le plus grand jeu en ligne de classe AAA qui est sur le point de sortir sur PC et console. Pour l’instant, il n’y a pas d’informations concrètes sur le jeu.