Les auteurs de Deadpool 3 disent que Disney prend en charge le contenu classé R du film

Deadpool 3 est en développement et malgré les craintes initiales, Disney pourrait vouloir atténuer le Merc with a Mouth, il semble que les fans n’aient pas à s’inquiéter

Depuis la fusion Disney/Fox, l’une des plus grandes questions que les fans se posent est de savoir si Dead Pool 3 conservera sa cote R. Avec les deux premiers Dead Pool Les films ayant été d’énormes succès au box-office, les films de bandes dessinées vulgaires et violents sont quelque peu discutables lorsqu’ils sont alignés sur les sentiments de Disney en ce qui concerne le reste du MCU. Cependant, Dead Pool 3 Les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​révélé que Disney a été étonnamment favorable lorsqu’il s’agit de garder le Merc With a Mouth aussi grossier que jamais.

Le statut familial de Disney a déjà été mis à l’honneur en ce qui concerne Marvel suite à l’arrivée du Saga des défenseurs à Disney +, qui a vu l’introduction du contrôle parental aux États-Unis en raison du contenu mature d’émissions comme Casse-cou et Jessica Jones. Bien que ce type de contrôle ait été mis en place dans de nombreux sites internationaux en raison du fait que Disney + propose également du contenu Hulu sous la marque Star, de nombreux parents aux États-Unis étaient mécontents de la perturbation de la configuration familiale complète de Disney. Cependant, il semble qu’ils doivent se préparer à plus de cela à l’horizon, comme Reese l’a récemment expliqué. Dead Pool 3 ne va certainement pas atténuer les choses. Il a dit à Den of Geek :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ne vous inquiétez pas pour ça. Ils ont été très favorables à ce sujet. Maintenant, quand il s’agit d’une blague particulière, si nous franchissons une ligne, nous entendrons peut-être à un moment donné, ‘Peut-être pas cette blague.’ Mais je pense qu’ils ont été incroyablement favorables à ce que nous faisons, parce qu’évidemment nous l’avons fait séparément pendant longtemps, et je pense qu’ils ont vu le succès et qu’ils ont eu leur propre succès encore plus grand. Alors j’espère que ce sera un mariage paradisiaque. Mais nous avons définitivement leur soutien, et c’est une bonne chose à ressentir. »

Deadpool 3 a été taquiné par Ryan Reynolds pendant des mois

Les fans de Deadpool avaient un très mauvais pressentiment lorsque la fusion Disney/Fox s’est déroulée, craignant que ce ne soit la fin de leur super-héros préféré qui brise le quatrième mur. Cependant, au cours des derniers mois, Ryan Reynolds a souvent taquiné que le travail progresse définitivement sur la suite, et ce sera plus les mêmes que les fans de Deadpool ont appris à aimer.

Reynolds a déjà techniquement introduit Deadpool dans le MCU grâce à une vidéo de réaction où il a joué le personnage aux côtés du personnage établi du MCU Korg (exprimé par Taika Waititi) pour promouvoir son film. Gars libre. Bien que cela n’ait vraiment rien à voir avec le MCU, le fait d’avoir les deux personnages à l’écran était suffisant pour susciter l’enthousiasme des fans pour l’arrivée de Deadpool au cours des deux prochaines années.





Bien sûr, des nouvelles récentes qu’un nouveau Casse-cou La série est en cours de développement, qui pourrait faire suite à l’émission Netflix, a peut-être ajouté à la conviction qu’il y a de la place pour des entrées plus orientées vers les adultes dans le MCU. Jusqu’où Disney est prêt à laisser aller ces ajouts plus matures au canon de Marvel, nous devrons simplement attendre pour le savoir.