Les aurores de Mars se produisent partout sur la planète et l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis capture de nouvelles images

Lorsque des barrages de protons et d’électrons chargés ont éclaté du soleil se dirigent vers nous, le champ magnétique de la Terre les dévie habilement autour de la planète. Ces secousses génèrent des rideaux de couleur chatoyants et brillants connus sous le nom d’aurore boréale dans les régions polaires de l’hémisphère nord et d’aurore australe dans le sud.

Le même phénomène se produit également sur Mars. Mais là, il n’y a pas que les aurores boréales et australes, mais aussi les aurores équatoriales, les aurores des latitudes moyennes, les aurores orientales, les aurores occidentales — tout autour de la planète.

Le vaisseau spatial Hope, lancé par les Émirats arabes unis et en orbite autour de la planète rouge depuis février, a capturé des images uniques de ces lumières atmosphériques dansantes, appelées aurores discrètes.

Les responsables de la mission ont publié les images mercredi.

« Cela permettra d’ouvrir de nouvelles portes d’étude en ce qui concerne l’atmosphère martienne », a déclaré Hessa al-Matroushi, responsable scientifique de la première mission interplanétaire des Émirats arabes unis, « et comment elle interagit avec l’activité solaire ».

Les lueurs sur Mars ne se trouvent pas seulement en haut et en bas de la planète, car le champ magnétique autour de la planète s’est en grande partie éteint lorsque le fer en fusion à l’intérieur s’est refroidi. Mais des parties de la croûte de Mars qui s’est durcie il y a plusieurs milliards d’années lorsque Mars avait un champ magnétique global préservent une partie de ce magnétisme.

« Ils sont très inégaux et inégalement répartis », a déclaré Justin Deighan, le responsable scientifique adjoint.

Alors que le champ magnétique de la Terre est comme un grand aimant en barre, sur Mars, « c’est plus comme si vous aviez pris un sac d’aimants et que vous les aviez jetés dans la croûte de la planète », a déclaré Deighan, chercheur au Laboratoire de l’atmosphère et de l’espace de l’Université du Colorado. Physics, qui collabore avec les Emirats Arabes Unis sur la mission. « Et ils sont tous pointés de différentes manières. Et ils ont des forces différentes.

Une impression d’artiste de la façon dont les aurores discrètes de Mars pourraient être vues sous différentes vues, y compris la surface de Mars, lorsque les émissions de lumière du phénomène éphémère s’étendent dans le spectre visible, comme le prédit la théorie. pic.twitter.com/vuSnkJt07B – Mission Hope Mars (@HopeMarsMission) 30 juin 2021

Les champs magnétiques disjoints agissent comme des lentilles pour guider les particules du vent solaire vers différentes parties de l’atmosphère martienne, mais elles frappent ensuite des atomes et des molécules dans la haute atmosphère, générant la lueur des aurores.

Les précédents orbiteurs de Mars ont également observé les aurores, mais Hope, avec une orbite à haute altitude qui varie de 12 400 milles à 27 000 milles au-dessus de la surface, peut avoir une vue globale du côté nocturne de Mars.

Prendre des photos d’aurores ne faisait pas partie des principales observations scientifiques prévues pour le vaisseau spatial Hope, qui est entré en orbite autour de Mars en février. La mission essaie d’étudier la dynamique de l’atmosphère martienne près de la surface qui influence la vitesse à laquelle l’atmosphère de Mars fuit dans l’espace.

Mais avant même le lancement de la sonde, les scientifiques ont réalisé que l’un des instruments, qui effectue des observations dans la partie ultraviolette lointaine du spectre pour mesurer les niveaux d’oxygène et d’hydrogène dans la haute atmosphère, pourrait également détecter les aurores.

qui sont créés lorsque des particules chargées provenant du vent solaire du Soleil sont canalisées dans l’atmosphère mince de Mars par un réseau inégal de champs magnétiques mis en place par d’énormes dépôts de minéraux magnétisés dans la croûte planétaire.#HopeProbe #Mars #DiscreteAurora pic.twitter.com/fUj7mAuQj7 – Mission Hope Mars (@HopeMarsMission) 30 juin 2021

« Notre supposition était que nous verrions quelque chose, mais nous ne savions pas à quelle fréquence cela se produirait », a déclaré Deighan. « Ce qui est vraiment fantastique, c’est que nous l’avons vu tout de suite et avec une telle clarté. C’était sans ambiguïté. »

Le vaisseau spatial MAVEN de la NASA peut également prendre des photos similaires des aurores martiennes lorsque son orbite elliptique l’éloigne de la planète, et il peut également mesurer et identifier directement les particules solaires créant le spectacle de lumière lorsqu’il passe à proximité. Mais il ne peut pas faire les deux mesures simultanément.

En coordonnant les photographies d’aurore de Hope avec les mesures de particules de MAVEN, les planétologues pourraient être en mesure de mieux comprendre les lumières nocturnes de Mars.

« Avoir deux vaisseaux spatiaux est vraiment ce que vous voulez pour cela », a déclaré Deighan.

