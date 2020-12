Les auditeurs de Spotify de 11 marchés peuvent désormais demander à Alexa de lire des podcasts – Voici comment – Spotify

L’année dernière, nous annoncé que les auditeurs américains pourraient demander à leurs appareils Amazon Alexa de lire leurs podcasts préférés. À partir d’aujourd’hui, les auditeurs de 11 nouveaux marchés – Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Mexique, Canada, Brésil, Inde, Autriche et Irlande – peuvent demander à Alexa de faire de même.

Les podcasts ravissent, divertissent, informent et inspirent les gens du monde entier, et il y a toujours plus à diffuser, pour les auditeurs gratuits et Premium. Désormais, avec Alexa, vous pouvez écouter l’un des millions d’autres sur Spotify, simplement en utilisant votre voix.

Prêt à commencer? La configuration est simple et ne prend que quelques instants:

Accédez à l’application Amazon Alexa. Ouvrez le menu, allez dans Paramètres, puis Musique et podcasts. Si Spotify n’est pas connecté, appuyez sur « Lier un nouveau service » et sélectionnez Spotify . Liez votre compte Spotify à votre compte Alexa. Si vous êtes au Brésil, au Mexique, en Allemagne ou au Royaume-Uni, appuyez sur «Services par défaut», puis sélectionnez Spotify comme service de podcast par défaut. Dites « Alexa, joue [your podcast of choice] podcast sur Spotify »et écoutez!



Vous ne savez pas par quoi commencer? De nouveaux podcasts de tous les marchés et dans de nombreuses langues sont de plus en plus disponibles sur Spotify. Découvrez-en quelques-uns qui sont sortis sur chacun des marchés où Alexa est disponible cette année:

Pour en savoir plus sur la lecture de podcasts sur tous vos appareils Alexa à la maison, accédez au Page Amazon Alexa Spotify Partout.