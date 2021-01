Les atterrisseurs Apollo, l’empreinte de Neil Armstrong et d’autres artefacts humains sur la Lune officiellement protégés par la nouvelle loi américaine

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Michelle LD Hanlon, Professeur de droit aérien et spatial, Université du Mississippi

Il est difficile de se soucier des empreintes de bottes enfoncées dans le sol à 238 900 miles de là, car l’humanité souffre du fardeau combiné d’un virus impitoyable et d’un malaise politique. Mais la façon dont les humains traitent ces empreintes de bottes et les sites d’atterrissage lunaire historiques sur lesquels ils se trouvent en diront long sur qui nous sommes et qui nous cherchons à devenir.

Le 31 décembre, la loi «Un petit pas pour protéger le patrimoine humain dans l’espace» est entrée en vigueur. En ce qui concerne les lois, c’est plutôt bénin. Il oblige les entreprises qui travaillent avec la National Aeronautics and Space Administration sur des missions lunaires à accepter d’être liées par des directives autrement inapplicables destinées à protéger les sites d’atterrissage américains sur la Lune. C’est un assez petit groupe d’entités affectées. Cependant, c’est aussi la première loi promulguée par une nation qui reconnaît l’existence du patrimoine humain dans l’espace extra-atmosphérique. C’est important car cela réaffirme notre engagement humain à protéger notre histoire – comme nous le faisons sur Terre avec des sites comme le sanctuaire historique de Machu Picchu, qui est protégé par des instruments comme la Convention du patrimoine mondial – tout en reconnaissant également que l’espèce humaine se développe dans l’espace. .

Je suis un avocat qui se concentre sur les questions spatiales qui visent à assurer l’exploration et l’utilisation pacifiques et durables de l’espace. Je crois que les gens peuvent parvenir à la paix mondiale grâce à l’espace. Pour ce faire, nous devons reconnaître les sites d’atterrissage sur la Lune et d’autres corps célestes comme les réalisations humaines universelles qu’ils sont, construites sur la recherche et les rêves de scientifiques et d’ingénieurs couvrant des siècles sur ce globe. Je crois que la loi One Small Step, adoptée dans un environnement politique qui divise, démontre que l’espace et la préservation sont vraiment des principes non partisans, voire unificateurs.

La Lune devient vite bondée

Ce n’est qu’une question de décennies, peut-être juste des années, avant de voir une présence humaine continue sur la Lune.

S’il serait bon de penser qu’une communauté humaine sur la Lune serait une utopie collaborative et multinationale – bien que située dans ce que Buzz Aldrin a décrit comme une «magnifique désolation» – le fait est que les gens se battent à nouveau pour atteindre notre voisin lunaire.

Le projet américain Artemis, qui comprend un objectif d’envoyer la première femme sur la Lune en 2024, est la mission la plus ambitieuse. La Russie a revigoré son programme Luna, préparant le terrain pour mettre des cosmonautes sur la Lune dans les années 2030. Cependant, dans une course autrefois réservée aux superpuissances, il y a maintenant plusieurs nations et plusieurs entreprises privées avec un enjeu.

L’Inde prévoit d’envoyer un rover sur la Lune cette année. La Chine, qui a mis en œuvre en décembre la première mission de retour lunaire réussie depuis 1976, a annoncé de multiples atterrissages lunaires dans les années à venir, les médias chinois faisant état de plans pour une mission avec équipage sur la Lune au cours de la décennie. La Corée du Sud et le Japon construisent également des atterrisseurs et des sondes lunaires.

Des sociétés privées comme Astrobotic, Masten Space Systems et Intuitive Machines travaillent pour soutenir les missions de la NASA. D’autres entreprises, comme ispace, Blue Moon et SpaceX, tout en soutenant également les missions de la NASA, se préparent à proposer des missions privées, notamment pour le tourisme. Comment ces différentes entités vont-elles fonctionner les unes autour des autres?

L’espace n’est pas sans loi. Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967, maintenant ratifié par 110 pays, y compris tous les pays spatiaux actuels, offre des principes directeurs qui soutiennent le concept de l’espace en tant que province de toute l’humanité. Le traité indique explicitement que tous les pays et, par implication, leurs ressortissants ont la liberté d’explorer et le libre accès à toutes les zones de la Lune.

C’est vrai. Chacun a la liberté de se déplacer où bon lui semble – sur l’empreinte de Neil Armstrong, à proximité d’expériences scientifiques sensibles ou jusqu’à une opération minière. Il n’y a pas de concept de propriété sur la Lune. La seule restriction à cette liberté est la remontrance, trouvée à l’article IX du traité, selon laquelle toutes les activités sur la Lune doivent être menées «en tenant dûment compte des intérêts correspondants» de tous les autres et en exigeant que vous consultiez les autres si vous pourrait provoquer des «interférences nuisibles».

Qu’est-ce que ça veut dire? D’un point de vue juridique, personne ne le sait.

Valeur universelle exceptionnelle

On peut raisonnablement argumenter qu’interférer avec une expérience ou une opération minière lunaire serait nuisible, causerait des dommages quantifiables et violerait ainsi le traité.

Mais qu’en est-il d’un vaisseau spatial abandonné, comme l’aigle, l’atterrisseur lunaire Apollo 11? Voulons-nous vraiment nous fier au «respect dû» pour empêcher la destruction intentionnelle ou par inadvertance de ce morceau d’histoire inspirant? Cet objet commémore le travail des centaines de milliers d’individus qui ont travaillé pour mettre un humain sur la Lune, les astronautes et cosmonautes qui ont donné leur vie dans cette quête pour atteindre les étoiles, et les héros tranquilles, comme Katherine Johnson, qui a alimenté le les maths qui l’ont fait.

Les sites d’atterrissage lunaire – de Luna 2, le premier objet fabriqué par l’homme à percuter la Lune, à chacune des missions Apollo en équipage, à Chang-e 4, qui a déployé le premier rover de l’autre côté de la Lune – en témoignent en particulier à la plus grande réalisation technologique de l’humanité à ce jour. Ils symbolisent tout ce que nous avons accompli en tant qu’espèce et sont porteurs d’une telle promesse pour l’avenir.

Le One Small Step Act porte bien son nom. C’est un petit pas. Il s’applique uniquement aux entreprises qui travaillent avec la NASA; il ne concerne que les sites d’atterrissage lunaire américains; il met en œuvre des recommandations obsolètes et non testées pour protéger les sites lunaires historiques mis en œuvre par la NASA en 2011. Cependant, il offre des avancées significatives. C’est la première législation d’un pays à reconnaître un site hors Terre comme ayant une «valeur universelle exceptionnelle» pour l’humanité, langage tiré de la Convention du patrimoine mondial ratifiée à l’unanimité.

La loi encourage également le développement de meilleures pratiques pour protéger le patrimoine humain dans l’espace en faisant évoluer les concepts de respect et d’interférence nuisible – une évolution qui guidera également la manière dont les nations et les entreprises travaillent ensemble. Aussi petit que cela puisse être, la reconnaissance et la protection des sites historiques est la première étape vers l’élaboration d’un modèle de gouvernance lunaire pacifique, durable et efficace.

Les empreintes de démarrage ne sont pas encore protégées. Il y a un long chemin à parcourir vers un accord multilatéral / universel exécutoire pour gérer la protection, la préservation ou la commémoration de tout le patrimoine humain dans l’espace, mais la loi One Small Step devrait nous donner à tous l’espoir pour l’avenir dans l’espace et ici sur Terre.

