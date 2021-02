Les attentes augmentent. Audi E-Tron GT montre le dernier teaser avant la présentation

Déjà annoncée comme la première prime Gran Turismo à arriver sur le marché, l’Audi E-Tron GT a une date de présentation officielle prévue pour le 9 février. Cependant et jusqu’à ce que le moment arrive, la marque des quatre anneaux fait savoir quel devrait être le dernier teaser …

Présentée, pour la première fois et bien que toujours en tant que concept, au Salon de l’auto de Los Angeles 2018, aux États-Unis, l’Audi E-Tron GT s’apprête désormais à se faire connaître, dans ce qui sera sa version définitive, de la production.

A l’heure où il ne reste qu’environ une semaine pour dévoiler le modèle, la branche nord-américaine d’Audi montre, à travers un post publié dans son compte officiel de la Twitter, le dernier teaser de l’E-Tron GT. La présentation au monde devrait avoir lieu le 9 février.

Le dernier teaser de l’Audi E-Tron GT

N’étant pas particulièrement révélateur – notamment parce que le modèle a déjà été montré, à plusieurs reprises, sous quelles seront ses formes définitives, même déguisé avec une peinture de type camouflage – la vérité est que ce nouveau teaser suggère que la version de production du E-Tron GT ne va pas loin de ce qu’est le concept. En d’autres termes, un coupé quatre portes élancé, marqué par une calandre entièrement fermée et des optiques élancées, ainsi que des prises d’air intégrées, des ailes avant avec passages de vent et une trappe, avec l’entrée de câble, sur le côté de le conducteur.

Quant au profil, les lignes élancées captent l’attention, avec le pare-brise fortement incliné, laissant place à un toit qui, avec la lunette arrière généreuse, se prolonge très près de l’extrémité du hayon. En plus de ces solutions, les épaules bien marquées du modèle se détachent, ainsi que certaines jantes dont la conception vise à promouvoir l’aérodynamisme.

Enfin, à l’arrière, le modèle devrait miser sur des phares particulièrement minces et interconnectés par un mince flux de lumière, et accompagnés, plus bas, d’un diffuseur certes sportif, associé à un pare-chocs encombrant, qu’ils ne font tout simplement pas. sorties d’échappement, puisque le modèle est 100% électrique.

Bien que, pour l’instant, sans beaucoup de détails techniques connus, l’Audi E-Tron GT devrait partager la plupart des solutions, dans ce chapitre, avec la Porsche Taycan, avec Audi «prometteuse», cependant, beaucoup plus de versions que le constructeur de Züffenhausen à commencer par une version RS hyper-vitaminée, avec quatre roues motrices et directrices, une vectorisation de couple et deux moteurs. Ce qui, ensemble, devrait garantir une puissance allant jusqu’à 646 ch, capable de garantir des accélérations de 0 à 100 km / h en moins de 3,5 secondes.

Cependant, le plus grand doute réside dans l’autonomie de cette GT allemande. Surtout quand son rival Tesla vient de lancer la version Plaid + de sa Model S, un coupé quatre portes qui promet non seulement une puissance maximale de 1020 ch, mais aussi une autonomie 100% électrique sur 840 km!

