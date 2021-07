Les athlètes partagent un aperçu des salles à manger et de la nourriture du village olympique

Les Jeux Olympiques sont avant tout une question de sport, mais pour certains athlètes, la nourriture est un finaliste de près.

« Ce n’est pas dramatique, mais ce sont les meilleures boulettes de gyoza que j’ai jamais eues de ma vie », a déclaré Ilona Maher, une joueuse de rugby américaine, sur TikTok, ajoutant qu’elle les mange à chaque repas.

Dans une autre vidéo, Maher mmmm‘d son chemin à travers du camembert frit, des ramen et un rouleau de printemps.

Erik Shoji, un joueur de volley-ball américain, a également donné des critiques élogieuses sur la nourriture sur TikTok.

Une salade de fruits au sésame ? « Cette vinaigrette est délicieuse. » Une assiette de légumes mélangés ? « Cuit à la perfection. » Pâtes à l’ail et au pesto ? « Cette nourriture. »

Il a également donné un coup de pouce aux boulettes: « Ces gyozas sont des bombes. »

Shoji, qui a partagé des mises à jour sur la vie à l’intérieur du village olympique sur son TikTok, a expliqué qu’il y a deux salles à manger pour les athlètes : la salle à manger principale et la salle à manger décontractée, qui est entièrement consacrée à la cuisine japonaise.

Une vue de la salle à manger principale du village olympique, dont les athlètes ont fait l’éloge sur TikTok. Behrouz Mehri / AFP via Getty Images

De nombreux athlètes ont utilisé les médias sociaux pour donner aux fans un aperçu de l’expérience culinaire à Tokyo.

Daria Gavrilova, une joueuse de tennis australienne, a partagé une visite de la salle à manger principale sur TikTok qui a mis en évidence les nombreuses options disponibles, de la pizza aux cuisines asiatiques en passant par une section sans gluten.

« Tant de choix ! » elle a écrit. « La nourriture a l’air tellement mieux qu’à Rio ! »

Harry McNulty, un rugbyman irlandais, a également souligné la vaste sélection : « Un peu de tout ».

Il a partagé une vidéo qui s’est terminée par une photo de son plateau rempli de trois assiettes pleines de pizza, de roti, de petits pains aux haricots rouges et plus encore, le tout pour son déjeuner.

« La salle à manger olympique s’adapte à tous les régimes, toutes les cultures et la nourriture est excellente », a déclaré McNulty. « Cela change presque tous les jours et aucune plainte. »

Les athlètes partagent également des détails sur les protocoles de sécurité qui sont pris dans les réfectoires, alors que Tokyo continue d’être en état d’urgence lié à la récente vague de COVID-19.

Les athlètes et les officiels qui utilisent les réfectoires sont encouragés à garder leurs repas aussi courts que possible. Behrouz Mehri / AFP via Getty Images

« D’abord, nous désinfectons et mettons ces gants avant de toucher quoi que ce soit », a déclaré Tilly Kearns, une joueuse australienne de water-polo, dans une vidéo TikTok, marchant dans la salle à manger. « Nous allons prendre un de ces plateaux. Chaque plateau individuel a été désinfecté et lavé. … Au fur et à mesure que nous nous promenons, nous avons évidemment nos masques. À chaque petite cabine, il y a des lingettes désinfectantes, alors nous essuyons tout ce qui nous allons toucher. »

Kearns a révélé les écrans en plastique qui séparent les convives les uns des autres aux tables : « Cela rend les conversations à l’heure des repas assez difficiles car il est difficile d’entendre à travers eux, mais cela nous protège. »

« Nous avons une règle d’équipe selon laquelle une fois le masque retiré, vous n’avez que 10 minutes pour manger pour réduire l’exposition », a-t-elle ajouté. « Ensuite, après avoir mangé, nous désinfectons à nouveau et mettons un autre masque frais, ramassons nos restes avec la lingette désinfectante et désinfectons à nouveau en sortant. »

Le livre de jeu du Comité international olympique pour les athlètes et les officiels confirme que les règles à l’intérieur des réfectoires sont strictes. Les menus sont disponibles sur une application pour smartphone, qui affiche également les niveaux de congestion de chaque étage, afin que les athlètes puissent planifier en conséquence. Le livre de jeu encourage les convives à garder les repas « aussi courts que possible » et dit que les athlètes qui ne participent pas à la compétition devraient s’adapter quand ils mangent pour éviter les périodes de pointe.

