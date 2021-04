Les astronomes trouvent «  l’endroit le plus sûr  » pour vivre dans la Voie lactée

Les astronomes ont fouillé toute la Voie lactée pour identifier les endroits les plus sûrs où vivre. Il s’avère que nous sommes dans une assez bonne position.

Mais si l’année dernière vous a fait vous sentir prêt à déménager sur une autre planète, vous voudrez peut-être regarder vers le centre de la galaxie, selon la nouvelle recherche.

Les nouvelles découvertes ont été faites par un groupe d’astronomes italiens, qui ont étudié des endroits où de puissantes explosions cosmiques auraient pu tuer des vies. Ces explosions, telles que les supernovas et les sursauts gamma, crachent des particules de haute énergie et des radiations qui peuvent déchiqueter ADN et tuer la vie. Selon cette logique, les régions les plus accueillantes à la vie seront celles sans explosions fréquentes, ont estimé les astronomes.

« De puissantes explosions cosmiques ne sont pas négligeables pour l’existence de la vie dans notre galaxie tout au long de son histoire cosmique », a déclaré l’auteur principal de la nouvelle étude, Riccardo Spinelli, astronome à l’Université d’Insubrie en Italie. « Ces événements ont joué un rôle dans la mise en danger de la vie dans la majeure partie de la Voie lactée. »

En rapport: 11 faits fascinants sur notre galaxie de la Voie lactée

En plus de trouver les points chauds les plus meurtriers, les astronomes ont également identifié les endroits les plus sûrs de l’histoire de la galaxie, remontant à 11 milliards d’années. Les résultats montrent que nous sommes actuellement à la limite d’un large éventail de biens immobiliers hospitaliers. Mais dans la jeunesse de la Voie lactée, les bords de la galaxie étaient un pari plus sûr.

Zone de Boucle d’or galactique

De nombreux facteurs rendent une planète habitable. Par exemple, les planètes doivent être dans une zone Boucle d’or, où la chaleur et l’activité de leur étoile hôte ne sont pas trop ou trop peu – c’est juste. Mais en plus de ces conditions locales, la vie doit également lutter contre les rayonnements nocifs provenant de l’espace interstellaire.

Des événements cosmiques puissants, tels que des supernovas et rayon gamma éclats, diffusent des particules dangereuses et à haute énergie presque à la vitesse de la lumière. Non seulement ils peuvent tuer toutes les formes de vie que nous connaissons, mais ces particules peuvent également dépouiller des planètes entières de leur atmosphère. Après un tel événement, les scientifiques pensent que les planètes en orbite autour des systèmes stellaires proches seraient effacées de la vie.

En rapport: Les 9 vraies façons dont la Terre pourrait finir

« Pour les planètes très proches de l’explosion stellaire, il est plausible qu’il y ait une stérilisation complète », a déclaré Spinelli à 45Secondes.fr. « Dans ces régions éloignées, une extinction massive est plus probable. »

Les auteurs ont écrit dans l’étude qu’un sursaut de rayons gamma à proximité pourrait avoir joué un rôle de premier plan dans l’événement d’extinction de masse de l’Ordovicien il y a environ 450 millions d’années – le deuxième plus grand en la terre l ‘histoire de. Bien qu’il n’y ait aucune preuve concrète reliant un sursaut gamma spécifique à cet événement d’extinction, les auteurs pensent que cela pourrait être probable, étant donné la position de la Terre dans la galaxie.

À la recherche de la sécurité

À l’aide de modèles de formation et d’évolution d’étoiles, les astronomes ont calculé à quel moment des régions spécifiques de la galaxie seraient inondées de radiations meurtrières. Au début de l’histoire de la galaxie, la galaxie intérieure à environ 33 000 années-lumière était allumée avec une formation d’étoiles intense, ce qui la rendait inhospitalière. À cette époque, la galaxie était fréquemment secouée par de puissantes explosions cosmiques, mais les régions ultrapériphériques, qui avaient moins d’étoiles, étaient pour la plupart épargnées par ces cataclysmes.

Jusqu’à il y a environ 6 milliards d’années, la majeure partie de la galaxie était régulièrement stérilisée par des explosions massives. Au fur et à mesure que la galaxie vieillissait, de telles explosions sont devenues moins courantes. Aujourd’hui, les régions intermédiaires, formant un anneau de 6 500 années-lumière du centre de la galaxie à environ 26 000 années-lumière du centre, sont les zones les plus sûres pour la vie. Plus près du centre, les supernovas et autres événements sont encore courants, et dans la périphérie, il y a moins de planètes terrestres et plus de sursauts gamma.

Heureusement pour nous, notre quartier galactique devient de plus en plus convivial. Dans l’avenir galactique à long terme, il y aura moins d’événements extrêmes à proximité qui pourraient provoquer une autre extinction de masse.

Les conclusions du nouvel article semblent raisonnables à première vue, a déclaré Steven Desch, astrophysicien à l’Université d’État de l’Arizona, à 45Secondes.fr.

« Je suis heureux de constater qu’ils semblent mettre [the research] dans un cadre rigoureux et avoir des attentes réalistes quant à ce qu’un sursaut gamma ferait, et prendre en compte des facteurs que les gens oublient parfois, « comme le fait que l’énergie et le matériau libérés par les sursauts gamma ne sont pas égaux dans toutes les directions, a déclaré Desch , qui n’était pas impliqué dans le nouveau travail. « Je n’ai pas passé en revue leurs chiffres en détail, mais à première vue, c’est raisonnable. »

La nouvelle recherche, publiée dans le numéro de mars de la revue Astronomie et astrophysique , pourrait un jour aider les astronomes à décider où chercher des exoplanètes habitables. Mais pour l’instant, la technologie limite les astronomes à ne rechercher que les zones proches, a déclaré Desch.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.