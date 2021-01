Les astronomes repèrent le magnétar qui tourne le plus rapidement jamais vu

Au loin dans la galaxie de la Voie lactée, à 21 000 années-lumière de la Terre, les astronomes ont repéré le magnétar qui tourne le plus rapidement (et peut-être aussi le plus jeune) jamais vu. Et ce n’est que le début de ce qui rend cette étoile étrange.

Magnétars sont un type unique de étoiles à neutrons , qui sont les noyaux effondrés d’étoiles supergéantes mortes lors d’événements de supernova. Ce qui distingue les magnétars des autres étoiles à neutrons, c’est qu’ils possèdent des champs magnétiques extrêmement puissants – les plus puissants de l’univers connu, en fait. Ils peuvent également exploser sans avertissement et sont assez difficiles à repérer. En fait, avant la découverte de cet objet, il n’y avait que 30 magnétars connus, comparativement aux milliers (environ 3 000) étoiles à neutrons connues.

Maintenant, les scientifiques étudient le ciel avec Observatoire de rayons X Chandra de la NASA – un télescope spatial qui regarde les trous noirs, les supernovas et plus – pense qu’un magnétar nouvellement découvert connu sous le nom de J1818.0-1607 pourrait être le magnétar qui tourne le plus rapidement et peut-être aussi le plus jeune magnétar connu, selon une déclaration . Ils ont également trouvé une myriade d’autres choses étranges qui rendent cet objet vraiment unique.

Magnetar J1818.0-1607, qui se trouve à 21 000 années-lumière de la Terre dans la galaxie de la Voie lactée. (Crédit d’image: Crédit: X-ray: NASA / CXC / Univ.de Virginie-Occidentale / H. Blumer; Infrarouge (Spitzer et Wise): NASA / JPL-CalTech / Spitzer)

Les astronomes ont repéré ce magnétar pour la première fois le 12 mars 2020 avec Télescope Swift Neil Gehrels de la NASA . Plus tard, Harsha Blumer, astronome à l’Université de Virginie-Occidentale, et Samar Safi-Harb, professeur de physique à l’Université du Manitoba au Canada, ont observé le magnétar utilisant Chandra, et ils ont remarqué quelques choses particulières qui ont fait ressortir le magnétar. .

L’une des premières choses qui semblaient intrigantes à propos de cet objet en particulier était sa jeunesse. L’équipe a estimé que le magnétar avait environ 500 ans, ce qui, s’il était vrai, en ferait le plus jeune découvert à ce jour. Ils ont déterminé l’âge de l’objet en mesurant la vitesse à laquelle la vitesse de rotation du magnétar ralentit (il tourne plus lentement avec le temps) tout en supposant que l’objet a commencé à tourner beaucoup plus rapidement.

La deuxième chose qui a vraiment marqué l’équipe était la vitesse à laquelle l’objet tournait, car il semblait tourner une fois complètement toutes les 1,4 seconde (ce qui est vraiment très rapide).

D’autres astronomes ont également examiné J1818.0-1607, observant le magnétar à l’aide de radiotélescopes comme le Karl Jansky Very Large Array (VLA) de la National Science Foundation et ont découvert qu’il émettait des ondes radio, une qualité qu’il partage avec des objets connus. comme « pulsars à rotation ». Il s’agit d’un type d’étoile à neutrons qui émet des radiations que nous détectons sur Terre comme des « impulsions » d’émissions d’ondes radio.

Dans cette image composite de près, vous pouvez voir le magnétar J1818.0-1607 en violet. Les scientifiques pensent que cet objet pourrait être le magnétar qui tourne le plus rapidement et peut-être même le plus jeune jamais trouvé. (Crédit d’image: Rayons X: NASA / CXC / Univ.de Virginie-Occidentale / H. Blumer; Infrarouge (Spitzer et Wise): NASA / JPL-CalTech / Spitzer)

Blumer et Safi-Harb ont également constaté que le magnétar ne convertissait pas l’énergie de rotation de ses rotations en émissions de rayons X aussi efficacement que prévu pour un magnétar. En fait, l’objet convertit cette énergie au rythme le plus courant avec la rotation pulsars , un autre point commun intéressant entre les deux objets.

La dernière chose étrange que la paire de chercheurs a trouvée à propos de cette jeune étoile rapide était que, alors que la plupart des magnétars de cet âge auraient laissé un champ de débris de matière résiduelle de la supernova qui a créé l’objet, les chercheurs n’ont trouvé que des preuves possibles de un reste de supernova avec J1818.0-1607, et ces débris étaient assez loin de l’objet.

Selon leurs estimations, pour que le champ de débris se soit éloigné aussi loin du magnétar, l’objet aurait dû se déplacer à des vitesses plus rapides que jamais vues avec une étoile à neutrons.

Ce travail a été accepté pour publication dans les lettres du journal astrophysique.

