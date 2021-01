Les astronomes réévaluent l’âge de l’univers

Les scientifiques ont jeté un regard neuf sur l’univers pour déterminer son âge, réglant de vieux débats. (Crédit d’image: EPFL)

L’univers a (presque) 14 milliards d’années, confirment les astronomes.

Avec des divergences imminentes sur le vrai l’âge de l’univers , les scientifiques ont jeté un regard neuf sur l’univers observable (en expansion) et ont estimé qu’il a 13,77 milliards d’années (plus ou moins 40 millions d’années).

En 2019, des scientifiques étudient le mouvement des galaxies a conclu que l’univers est plus jeune de centaines de millions d’années que précédemment estimé par la Collaboration Planck, un groupe de scientifiques ayant travaillé avec la mission Planck de l’Agence spatiale européenne. Utilisation des données du Observatoire spatial de Planck , ils ont découvert que l’univers avait environ 13,8 milliards d’années.

Pour régler le compte, une équipe internationale d’astronomes dirigée par l’université Cornell a utilisé les données du télescope de cosmologie Atacama (ACT) de la National Science Foundation au Chili et la «géométrie cosmique» pour mettre fin au débat, Des responsables de Cornell ont déclaré dans un communiqué . Leur estimation de (environ) 13,77 milliards d’années correspond à peu près à l’estimation de la collaboration Planck.

« Nous avons maintenant trouvé une réponse sur laquelle Planck et ACT sont d’accord », a déclaré l’astronome Simone Aiola, chercheuse au Center for Computational Astrophysics du Flatiron Institute à New York et auteur de l’un des deux nouveaux articles décrivant ces découvertes. même déclaration. « Cela prouve que ces mesures difficiles sont fiables. »

En déterminant l’âge de l’univers, les chercheurs ont également pu estimer à quelle vitesse l’univers se développe – ce chiffre est connu sous le nom de Constante de Hubble . Avec ACT, ils ont calculé une constante de Hubble de 42 miles par seconde par mégaparsec, ou 67,6 kilomètres par seconde par mégaparsec. En d’autres termes (plus simples), ils ont constaté qu’un objet 1 mégaparsec (soit environ 3,26 millions d’années-lumière) de la Terre s’éloignerait de la Terre à 42 miles par seconde (67,6 km / s).

C’est extrêmement proche des 41,88 miles par seconde par mégaparsec (67,4 km par seconde par mégaparsec) précédemment estimés par l’équipe de Planck. Cependant, des mesures précédentes du mouvement des galaxies ont montré que l’univers se développe plus rapidement que cela, selon la même déclaration.

« Je n’avais pas de préférence particulière pour une valeur spécifique – cela allait être intéressant d’une manière ou d’une autre », Steve Choi, chercheur au Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science, co-auteur de l’un des nouveaux articles, dit dans la même déclaration. « Nous trouvons un taux d’expansion qui est juste sur l’estimation de l’équipe satellite Planck. Cela nous donne plus de confiance dans les mesures de la plus ancienne lumière de l’univers. »

Ce travail a été publié le 30 décembre 2020 dans deux articles dans le Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

