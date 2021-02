Les astronomes observent le magnétar J1818 qui présente une activité très inhabituelle

03 févr.2021 12:07:09 IST

Les astronomes ont vu un comportement bizarre d’un magnétar qui est un type d’étoile à neutrons considéré comme l’un des aimants les plus puissants de l’univers. Les découvertes récentes éclairent leur propriété magnétique et aideront donc les scientifiques à mieux comprendre leur création. Une équipe du Centre d’excellence de l’ARC pour la découverte des ondes gravitationnelles (OzGrav) et le CSIRO a mené l’observation et l’étude a été publiée dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society le lundi 1er février.

Une étoile à neutrons magnétisés ou des magnétars sont un corps cosmique très rare qui possède des champs magnétiques complexes et puissants. Jusqu’à ce jour, seuls une trentaine de magnétars ont été détectés par les astronomes dans et autour de la Voie lactée. Certains d’entre eux sont capables d’émettre des ondes radio, ce qui est caractéristique d’un pulsar.

Un pulsar les cousins ​​moins magnétiques des magnétars qui produisent des faisceaux d’ondes radio à partir de leurs pôles magnétiques.

Un tel magnétar émettant des impulsions radio, appelé Swift J1818.0-1607 ou J1818, a été découvert en mars 2020. Les scientifiques ont remarqué qu’il s’agissait d’un magnétar radio-fort, ce qui signifie une étoile capable d’émettre des impulsions radio. Cependant, «l’apparence» des impulsions radio enregistrées à partir de J1818 étaient «assez différentes» de celles détectées par d’autres magnétars dans le passé, lisez un déclaration par le Centre d’excellence de l’ARC pour la découverte des ondes gravitationnelles.

Alors que les impulsions radio des magnétars maintiennent généralement une «luminosité constante sur une large gamme de fréquences d’observation», les impulsions détectées à partir de J1818 étaient «beaucoup plus lumineuses aux basses fréquences qu’aux hautes fréquences». Les scientifiques ont rapidement remarqué que cette caractéristique était également observée dans les pulsars. Ensuite, l’équipe a observé l’étoile à neutrons pendant une période de cinq mois en 2020.

Fait intéressant, J1818 émettait des ondes radio inhabituelles de type pulsar en mai, mais en juin, il avait commencé à clignoter entre les propriétés du magnétar et celles du pulsar. Ce scintillement a atteint son apogée en juillet avant de s’installer dans son état de type magnétar par la suite.

L’auteur principal et étudiant au doctorat de l’Université de Swinburne / CSIRO, Marcus Lower, ont déclaré avoir découvert que «l’axe magnétique du J1818 n’est pas aligné avec son axe de rotation», ce qui en fait le premier magnétar avec un «pôle magnétique désaligné».

Récemment, l’observatoire de rayons X de Chandra a capturé l’image d’un supernova – RCW 103 – dont le centre (1E 1613) est constitué d’une étoile à neutrons mais qui a récemment découvert qu’il s’agissait en fait d’un magnétar.

