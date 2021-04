Les astronomes détectent un pont d’étoiles bleu vif et il est sur le point de souffler

Les astrophysiciens ont découvert une nouvelle région de la Voie lactée, et elle est remplie d’étoiles d’un bleu éclatant et brûlantes qui sont sur le point d’exploser.

Les chercheurs créaient la carte la plus détaillée à ce jour des bras en spirale étoilés de notre voisinage galactique avec le télescope Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) lorsqu’ils ont découvert la région, qu’ils ont appelée l’éperon Cepheus, ont-ils rapporté dans une nouvelle étude. .

Niché entre le bras d’Orion – où notre système solaire est – et la constellation de Persée, l’éperon est une ceinture entre deux bras en spirale remplis d’étoiles énormes trois fois la taille du soleil et colorées en bleu par leur chaleur fulgurante.

Les astronomes appellent ces étoiles géantes bleues OB en raison des longueurs d’onde de lumière principalement bleues qu’elles émettent. Ce sont les étoiles les plus rares, les plus chaudes, les plus courtes et les plus grandes de toute la galaxie. Les violentes réactions nucléaires qui ont lieu à l’intérieur de leur cœur les rendent six fois plus chaudes que le soleil. Et les énormes explosions stellaires qui mettent fin à leur vie – appelées supernovas – dispersent les éléments lourds essentiels à une vie complexe loin dans la galaxie.

En rapport: 11 faits fascinants sur notre galaxie de la Voie lactée

«Les étoiles OB sont rares, dans une galaxie de 400 milliards d’étoiles, il pourrait y en avoir moins de 200 000», a déclaré le co-auteur de l’étude Michelangelo Pantaleoni González, chercheur au Centre espagnol d’astrobiologie (CAB) r, à 45Secondes.fr. «Et comme ils sont responsables de la création de nombreux éléments lourds, ils peuvent vraiment être considérés comme les enrichisseurs chimiques de la galaxie. C’est à cause d’étoiles comme celles-ci, mortes il y a longtemps, que la géochimie de notre planète était complexe. assez pour que la biochimie se produise. » Partout où l’on trouve des étoiles bleues, on trouve les régions les plus actives et les plus «vivantes» de la galaxie, selon les chercheurs.

Les chercheurs ont compilé leur carte des étoiles en triangulant les distances des étoiles à la terre en utilisant une technique appelée parallaxe stellaire. En comparant les positions apparentes des étoiles, observées sous différentes perspectives pendant l’orbite de la Terre autour du soleil, les astronomes peuvent calculer eux-mêmes les distances aux étoiles. À l’aide de cette technique, ainsi que des données du télescope Gaia de l’ESA, l’équipe a cartographié les étoiles à des distances au-delà de celles cartographiées avant et dans des zones de l’espace auparavant considérées comme vides.

« Après des mois de travail, nous avons vu cette belle carte pour la première fois », a déclaré Pantaleoni González. « Je me sentais comme un explorateur de l’illumination, traçant les premières cartes précises de notre monde – tout à l’heure à une autre échelle. Je me sentais extrêmement humble et minuscule en voyant l’étendue de notre quartier stellaire. »

Les scientifiques ont prouvé que la nouvelle région faisait partie du disque galactique spiral comprenant la majeure partie du matériel de notre galaxie, et pas seulement un alignement aléatoire d’étoiles, en les observant se déplacer constamment dans la même direction.

Ils soupçonnent également que regarder la position de l’éperon, qui est légèrement au-dessus du disque galactique, pourrait fournir des indices alléchants sur le passé de la Voie lactée.

« Si nous vivons dans une galaxie avec des ondulations, qui sont de légères variations verticales ou des ondulations sur son disque, cela pourrait indiquer une histoire d’évolution violente pour notre galaxie », a déclaré Pantaleoni González. « Ils pourraient être des signes de collisions passées avec d’autres galaxies. »

La prochaine étape pour les chercheurs sera de placer des étoiles OB supplémentaires dans une carte plus précise, qui, espèrent-ils, produira encore plus d’informations sur les structures de notre galaxie.

Les chercheurs ont publié leurs résultats le 19 mars dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.